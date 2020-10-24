Новые выборы со старыми списками ничего не решат

Дата новых выборов в ЖК предварительно уже назначена. Депутаты экстренно снижают выборный порог и размер залога для баллотирующихся партий. Считается, что новое голосование поможет стране преодолеть кризис власти.

Однажды не состоявшиеся

6 октября Центральная комиссия по проведению выборов и референдума вынуждена была признать итоги выборов недействительными. Из–за массовых акций протеста в Бишкеке, переросших в беспорядки, которые в результате привели к смене власти в стране.

Даже если бы этого не случилось, легитимность прошедших парламентских выборов была бы сомнительной.

На прошедших 4 октября выборах в списки избирателей были включены 3 миллиона 523 тысячи 554 человека. При этом явка граждан де–юре составила 1 миллион 980 тысяч 240 избирателей - больше 50 процентов.

Вместе с тем получается, что около полутора миллионов кыргызстанцев (около 45 процентов избирателей), обладающих избирательным правом, проигнорировали выборы. Это люди, которым неинтересны все эти политические игрища и драчки. Настолько, что они не пошли голосовать ни за деньги, ни под давлением административного ресурса, ни из каких–либо других соображений.

Считаем дальше. Одной из причин того, что проигравшие партии в понедельник, 5 октября, вышли на акцию протеста, стал тот факт, что на прошедших выборах было зарегистрировано массовое голосование по форме №2. Это когда гражданин может голосовать по месту проживания, а не прописки. В принципе это дает возможность одному и тому же избирателю проголосовать несколько раз.

По этой форме голосовали около полумиллиона человек. И это означает, учитывая количество зарегистрированных на выборах нарушений, что реальная явка на выборы была гораздо ниже, чем 50 с лишним процентов.

Наверное, если бы можно было бы точно подсчитать, сколько человек голосовало под давлением административного ресурса и скольких граждан подкупили, то стало бы понятно, что на выборы не пошли даже 30 процентов избирателей.

По закону в Кыргызстане низкая явка не может считаться основанием для признания выборов не состоявшимися, поскольку порог явки - минимальный процент граждан, которые должны прийти на выборы и проголосовать, был отменен в июне 2011 года при принятии нового конституционного Закона "О выборах президента и депутатов".

Отмена этого порога означала, что все выборы в стране признаются действительными вне зависимости от процента проголосовавших на них граждан. Даже если в день голосования на избирательный участок придет только один человек.

Однако в соответствии с Конституцией народ республики является единственным источником государственной власти. Свою власть он осуществляет непосредственно на выборах и референдумах, а также через систему государственных органов и органов местного самоуправления. Верховенство власти народа представляют и обеспечивают всенародно избираемые парламент и президент.

Но при низкой явке на выборах ни о каком реальном представительстве интересов граждан в органах власти не может быть и речи. Создается ситуация, когда активное меньшинство граждан, пришедшее на выборы, по тем или иным причинам навязывает пассивному большинству неголосующих граждан свою волю.

Еще одна скучная кампания

Удивляться тому, что жители нашей страны весьма безразлично отнеслись к голосованию за партии, баллотирующиеся в ЖК, не стоит. Еще до выборов "Вечерка" неоднократно писала о том, что политики не особенно пытались завоевать симпатии избирателей, чтобы пройти во власть законным путем.

Предвыборная кампания проходила откровенно вяло, никто особо в нее не вкладывался ни морально, ни материально. Скорее создавалась видимость агитационной работы.

Возможно, проблема была в том, что партийцы переоценили действенность инструментов в своем наборе "для охмурения электората". Из–за коронавируса нельзя было собирать массовые мероприятия с участием политиков и местных звезд, а потому ставку сделали на социальные сети и Интернет. Получилось неубедительно. Интернет–вербовка, как показал опыт, работает слабо.

Баннеры и билборды тоже оказались агитационными пустышками. Большей частью потому, что никакой полезной информации о партиях они не давали. Кроме того, политобъединения на выборы шли с "новыми лицами", а плакаты действенны только тогда, когда на них изображены узнаваемые политики. Молодежи еще нужно заработать свою популярность.

В предыдущей предвыборной гонке даже политические дебаты, проходившие на национальных телеканалах, были максимально скучными и бесполезными. Народ если и смотрел их, то не ради содержательных дискуссий между кандидатами (таких в общем–то почти и не было), а из спортивного интереса, вдруг кому–то "морду" набьют.

Некоторые кандидаты в депутаты пытались обеспечить эту зрелищность. Например, во время одного из ТВ–обсуждений дебаты кончились тем, что в прямом эфире чуть не приключилась драка. Но даже этого в конечном счете не получилось. А жаль, сорвался хотя бы один запоминающийся эпизод предвыборной гонки.

Вместе с тем при всей вялости предоктябрьской агитационной кампании очевидно, что следующая будет еще слабее. Отчасти потому, что у партий не будет времени на подготовку к ней - до голосования осталось меньше двух месяцев.

Понятно, что никакой войны компроматов уже, скорее всего, не будет - за последние пару недель некоторые политики успели сами себя подставить. Состязательности предвыборных программ тоже не ждем - ее не было, так сказать, в первом туре, вряд ли стоит надеяться, что партийцы постараются разработать здравые программы ко второму этапу.

Появятся ли новые, харизматичные и сильные политические лидеры? Тут, кажется, тоже все понятно. Никаких "темных лошадок" не предвидится - на политической арене сейчас такой сумбур, в одном котле варятся и новые, и старые претенденты на власть. И совершенно непонятно, кто из них мог бы вызвать доверие электората.

К слову, уровень доверия отдельным политикам на этих выборах должен бы стать определяющим фактором победы. Хотя бы потому, что партии уже достаточно прилично потратились на предыдущую агиткомпанию и вряд ли смогут снова показать аттракционы неслыханной щедрости, в том числе покупку голосов.

На второй заход

Повторные выборы в Жогорку Кенеш вначале должны были пройти 20 декабря, но позже депутаты переиграли ситуацию. Теперь, по словам и.о. президента Садыра Жапарова, они пройдут не позднее марта следующего года.

В связи с тем, что голосование проводится повторно, сроки подготовительных действий сокращаются на треть. К примеру, до 23 ноября должен был завершиться прием документов от партий, и до 30 ноября должны были быть закончены все процедуры и объявлены названия политобъединений, которые войдут в избирательный бюллетень.

Также стоит отметить, что выборы будут проходить с учетом внесенных поправок в избирательное законодательство. Парламент и глава государства приняли соответствующие поправки. "За" проголосовали 83 депутата. В результате избирательный порог снижен до 3 процентов, а размер залога снизили до 1 миллиона сомов. Кроме того, поправки ограничивают голосование по форме №2.

Вопрос с залогом сейчас приобрел особую актуальность. Партии, участвующие в, так сказать, первом выборном туре, внесли по 5 миллионов сомов - всего 80 миллионов сомов. ЦИК пока не решил, что делать с этими избирательными залогами. Зато вчера стало известно, что партия "Реформа" намерена вернуть свои деньги, если потребуется, через суд.

Сегодня парламентарии торопятся назначить и провести выборы. Одним просто хочется как можно скорее обновить свой депутатский статус. Другие политики считают, что только так можно будет завершить кризис власти в КР.

Вместе с тем нужно понимать, что предстоящие выборы могут и не принести желанного снижения напряженности, поскольку на них фактически пойдут те же партии с теми же списками кандидатов. Учитывая пассивность избирателей в октябрьском голосовании, не исключено, что исход нового голосования будет не слишком отличаться от предыдущего. Это означает, что утром после повторных выборов нас может ждать новая волна акции протеста проигравших. Хуже коронавируса на наши бедные головы.

Решением этой проблемы мог бы стать переход к одномандатной системе голосования, которую предлагает ввести и.о. президента Садыр Жапаров. По этой системе вся страна делится на избирательные округа. И от каждого округа в парламент может пройти только один кандидат, который баллотируется только здесь. То есть в каждом округе будет свой бюллетень с кандидатами.

При этом голосование может быть организовано по мажоритарной системе простого большинства (то есть проходит тот кандидат, который набрал голосов больше других) или же абсолютного большинства поданных за кандидата голосов (в этом случае нужно, чтобы за кандидата проголосовали больше 50 процентов избирателей). Такой подход практикуется во многих процветающих и цивилизованных странах.

Что он дает? Прежде всего кандидат в депутаты сам должен будет продвигать свою кандидатуру, лично встречаться с электоратом и словом или делом завоевывать симпатии избирателей. Такая система поможет наладить связь между простыми людьми и властью, а также повысит ответственность новоизбранных депутатов перед жителями округа, проголосовавшего за него.