"Алай" (Ош) - обладатель Кубка Кыргызстана по футболу

Футболисты ошского "Алая" стали победителями розыгрыша Кубка Кыргызстана по футболу. В решающем матче 22 октября они победили команду "Абдыш-Ата" (Кант) на ее поле со счетом 1:0 и завладели почетным трофеем второй раз за всю историю своего клуба.

Клубу с южной столицы республики в розыгрышах Кубка страны почему-то сильно не везет. Он восемь раз сражался в финалах этого турнира и только в 2013 году смог впервые завладеть почетным трофеем. В тот год ошане по пенальти победили столичный "Дордой" со счетом 5:3. Знатоки отечественного футбола по этому поводу даже говорят: "Алай" розыгрыш Кубка не серьезно относится к этому турниру. Он нацелен всегда только на золотые медали чемпионатов страны". Но наверно это просто выдумки болельщиков "Алая", потому как обладатель Кубка республики получает право бороться в розыгрыше Кубка Азии. А за это Азиатская футбольная конфедерация платит деньги, причем, немалые. Скорее всего, у игроков "Алая" не хватает силенок для борьбы на два фронта: в чемпионате и розыгрыше Кубка.

У "Абдыш-Аты" кубковая статистика немного по лучше. Эта дружина -четырехкратный обладатель почетного трофея. Причем, в 2009 год кантовчане в финале победили "Алай" со счетом 2:0.

Перед финальным матчем исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги Кыргызстана Михаил Толкачев заявил представителям спортивных СМИ республики: "Впервые в истории кыргызского футбола победитель финального матча получит премию в 200 тысяч сомов, а финалист - 100 тысяч сомов. В стране появились бизнес - структуры, которые не на словах а на деле решили помогать нашим мастерам кожаного мяча.

Явного фаворита в прошедшем поединке не было. Для игроков "Алая" этот сезон получился далеко не самым лучшим. В начале года их сотрясали внутренние конфликты, потом эпидемия сразила чуть ли не всех футболистов команды и они почти месяц были на самоизоляции. А сразу после старта чемпионата страны за неспортивное поведение был дисквалифицирован их тренер Бакытбек Мамытов. Все эти неурядицы привели к тому, что "Алай" в завершившемся первенстве довольствовался пятым местом. Так низко в турнирной таблице он не опускался уже лет 7-8. Так что ошане в этом году не представляли из себя грозной силы. А потому не считались фаворитатами в предстоящем кубковом поединке.

У "Абдыш-Аты" в этом году своя грустная история. Текучесть кадров в этой команде просто поражает.Ежегодно опытные игроки оптом и в розницу покидают команду, им на смену приходят необстрелянные новички или футболисты из других команд, класс игры которых также оставляет желать лучшего.Да что там игроки - тренеры в "Абдыш-Ате" меняются как перчатки. Вот в начале сезона с командой стал неплохо работать молодой талантливый тренер Александр Бельдинов. Но руководство клуба за месяц до окончания турнира отправило его в отставку и пригласило в клуб тренера из Нидерландов Арикана Абдурахмана. Что интересно, этот наставник 10 лет назад уже руководил "Абдыш-Атой" и никаких революций в команде не совершил. Так стоило ли его приглашать опять? Впрочем, это вопрос к президенту клуба Советбеку Сакебаеву. Необходимо отметить другое: в Канте создана национальная футбольная империя. Сотни, если не тысячи мальчишек учатся играть в футбол, но при этом отсутствует, как ни странно, система по комплектованию главной команды клуба. Вот и в этом году цвета "Абдыш-Аты" защищают в основном не очень опытные игроки. Поэтому "Абдыш-Ата" в чемпионате страны заняла для нее более чем скромное четвертое место.

Согласитесь, при таком раскладе невозможно было определить победителя финального кубкового матча. Поэтому болельщикам оставалось только наблюдать за матчем и переживать за своих любимцев.

К удивлению зрителей, ошане, играющие на чужом поле, не стали отсиживаться в обороне, а с первых минут матча бросились атаковать ворота соперника. Они влетали на половину поля "Абдыш - Аты" с обоих флангов, жестко и стремительно действовали в середине поля. Кантовчане были шокированы такой смелостью соперника и могли проводить в эти минуты только редкие беззубые контратаки. Футболисты "Алая" почти каждую минуту врывались в штрафную площадку вратаря кантовчан Рахата Жапарова, но голкиперу удавалось парировать мячи, а иногда удары ошан были не точны.

И все же на 36 минуте матча игроки "Алая" смогли забить гол.Последовала передача мяча с правого фланга и легионер ошской дружины ганец Инкум Келвин опередил на долю секунды защитников "Абдыш-Аты" и головой отправил пятнистый снаряд в сетку ворот кантовчан.

После пропущенного мяча подопечные Арикана Абдурахмана взвинтили темп, перехватили инициативу, но их атакующие действия особым напором и умением не отличались.

Во втором тайме кантовчане вновь стремглав бросились в атаку, но было видно невооруженным взглядом, что им не хватает мастерства проводить результативные наступательные действия.защитники ошан Гванзав Магомедов, Бактай Талайбек уулу Одилжон, Абдурахманов и их партнеры успешно отражали натиск соперника. А где-то с 20 минуты матча силы стали покидать игроков "Абдыш-Аты" и они уже были не в состоянии серьезно угрожать воротам "Алая". Поэтому матч так и закончился. 1:0 в пользу ошан.