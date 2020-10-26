Садыр Жапаров уйдет в отставку, чтобы принять участие в выборах президента

Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров уйдет в отставку, чтобы принять участие в президентских выборах. Запись его заявления распространяется в социальных сетях.

Автор видео утверждает, что выступление было снять накануне, 25 октября, в ходе рабочей поездки Жапарова в Нарынскую область.

На видеозаписи он говорит, что в начале декабре намерен подать в отставку и наравне с другими кандидатами участвовать в президентских выборах.

Официально об отставке Садыра Жапарова и его намерении принять участие в президентских выборах не сообщается, его пресс-служба пока не комментирует данную видеозапись.