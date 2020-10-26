Я паркуюсь, как... Водитель внедорожника въехал на остановку

Отношение отдельных водителей к правилам дорожного движения, и к гражданам в целом, порой вызывают лишь недоумение. Особенно равнодушно к подобным нормам относятся владельцы дорогих транспортных средств.

Журналист VB.KG стал очевидцем подобного автохамства.

Именно так припарковал свою машину водитель этого ТС на остановке по улице Московская на пересечении с Усенбаевой.

Очевидцы утверждают, что авто стоит на остановке уже больше часа. Сотрудники УПСМ караулят столько же.

Отмечают, что за рулем женщина...

Что ж, бишкечан уже ничем не удивишь. Хочется надеется, что нарушительницу ПДД все же оштрафуют...