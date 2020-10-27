В Оренбуржье не пропустили крупные партии продукции из Кыргызстана

В последние дни Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области пресечен ряд попыток незаконного ввоза на территорию этого российского региона различной продукции из Кыргызстана. Вся она была остановлена в пунктах пропуска на российско-казахском участке госграницы.

В перечне таких товаров – около тонны грецкого ореха сухофрукты, более 22 тонн гранатов, сухофруктов и семян тыквы, 20.5 тонны яблок. Установлено, что часть продукции перевозилась в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, выписанных в Кыргызстане. А в яблоках по результатам проведенной экспертизы была обнаружена восточная плодожорка – опасное насекомое- вредитель, повреждающее плоды и побеги почти всех плодовых культур.

Все эти грузы возвращены отправителям, а виновные лица привлечены к административной ответственности по соответствующим статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кроме того, на территорию Оренбургской области не пропустили из Кыргызстана молочную продукцию и колбасные изделия. Все их партии оказались неизвестного происхождения, поскольку транспортировались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Эти продукты были уничтожены, а грузоперевозчики оштрафованы, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.