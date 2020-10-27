Дело Зилалиева политический заказ. Адвокат о правовом беспределе судов КР

В начале октября этого года закончился суд над бывшим вице-премьер-министром Дуйшенбеком Зилалиевым. Первомайский районный суд признал его виновным и приговорил его к девяти годам тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

Напомним, Зилалиева задержали в декабре 2018 года по подозрению в "незаконном обогащении". По данным следствия, у чиновника якобы нашли незадекларированный 1 миллион долларов, квартиры, офисные помещения и драгоценности. При этом, сам он утверждал, что на него давят, чтобы он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Сегодня ситуация в стране стала меняться, по крайней мере, суды начали оправдывать некоторых лиц, осужденных прошлой властью по политическим мотивам. Есть ли шанс и у Зилалиева восстановить свою репутацию, раз он утверждает, что является политзаключенным? На этот вопрос согласилась ответить редакции VB.KG адвокат Зилалиева Таалайгуль Токтакунова.

Ранее Первомайский суд приговорил Дуйшенбека Зилалиева к 9 годам лишения свободы по обвинению в незаконном обогащении. Будете ли вы подавать апелляцию?

- Да, разумеется, мы не согласны с вынесенным приговором, поскольку считаем его абсолютно незаконным. При его вынесении, а также рассмотрении этого дела суд многократно нарушил действующее законодательство, о чём мы уже неоднократно сообщали. Приговор должен был быть один, оправдательный и мы этого будем добиваться. В деле масса фальсификаций и вопиющих нарушений как со стороны следствия, так и суда. Согласно действующему уголовно процессуальному кодексу суд не позднее 5 суток после провозглашения приговора копию должен вручить осужденному, защитнику и обвинителю. Однако мы по сегодняшний день не получили копию приговора, этот факт уже говорит о том, что суд в день провозглашения готовил лишь резолютивную часть приговора, а обоснование "придумывают" по сегодняшний день. Несмотря на то, что копию приговора не получили, нами подана апелляция на следующий день, однако судом дело не направлено в Бишкекский городской суд, и это они объясняют тем, что будут ждать 30 дневный срок. Кроме этого судьей материалы не сданы в канцелярию суда.

Следствие заявляло, что Зилалиев в бытность руководителем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования мог быть аффилирован с 13 компаниями, которым незаконно выдал лицензии на разработку месторождений. Сумели ли они доказать свою версию? Какова позиция защиты по данному вопросу?

- Вы абсолютно правы. ГКНБ вначале поспешил преподнести сенсацию, что Зилалиев аффилирован с 13 фирмами, но уже на следствии 6 компаний были отсеяны. В окончательном обвинении фигурировало всего 7 компаний, причём лицензии были всего лишь у 3 компаний и то геологопоисковые и разведочные. О чем здесь идёт речь, специалисты поймут. Почувствуйте разницу между 15 и 3! Фальсификация с первых же дней. Далее, представители всех 7 фирм, в том числе и те, у которых есть лицензии, заявили что Зилалиев никакого отношения к ним не имеет. Более того, представители 5 компаний заявили что Зилалиева видят впервые в суде! До этого видели только по телевизору.

- Теперь насчёт незаконной выдачи лицензий. Ведь согласно установленным процедурам лицензию выдает не Зилалиев единолично, а комиссия по лицензированию в составе которой 11 человек. Мы подняли протокола заседаний при выдаче лицензий этим трем компаниям. Так вот выяснилось, что Зилалиев на заседании комиссии по выдаче лицензий двух из этих компаний вообще отсутствовал и не голосовал. Кроме того, нами в рамках своих полномочий, то есть полномочий адвоката были опрошены ряд членов этой комиссии, которые в один голос дали показания, что голосовали в соответствии с действующим законодательством и ни Зилалиев и никто не давил на них.

Так вот мы ходатайствовали в суде допросить этих членов комиссии чтобы они дали показания. Часть свидетелей даже сами инициативно пришли в суд с готовностью дать показания, но судья Эсенбаев отказал в удовлетворении нашего ходатайства и не допросил свидетелей зашиты. Это свидетельствует о заинтересованности судьи. Грубейшее нарушение прав защиты и обвиняемого.

В СМИ писали, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева было возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке. Рассматривалось ли оно в контексте существующего дела Зилалиева, и если да, то обоснованно ли оно?

- Нет. Данный факт в рамках уголовного дела моего подзащитного не рассматривалось. Но считаю необходимым чуть подробнее остановиться на этом факте. Действительно, как выяснилось, по запросу нашего ГКНБ, где-то в марте 2019 года правоохранительными органами Латвии было возбуждено дело по подозрению в отмывании денег в отношении супруги Зилалиева и его трёх несовершеннолетних детей. Поясню почему и детей. Дело в том, что супруга Зилалиева в данном банке открыла счета на несовершеннолетних детей. Счет образовательный, на обучение. Там лежит сумма в 42 тыс долларов с продажи квартиры. По 14 тыс на каждого ребёнка. Вот и всё. Счет открыт в 2017 году. Он является чисто накопительным‼! Повторюсь, чисто накопительным, а не операционным‼! То есть через него невозможно перевести ни одного доллара, не то, что миллионы как утверждал ГКНБ! В данном случае ГКНБ распространил заведомо ложную информацию с целью очернения Зилалиева. В подтверждение своих слов я вам представляю на обозрение выписку с данного счета банка, где ясно видно, что ни копейки через этот счёт за 3 года не переводилось. Так что утверждение о переводе через этот счёт миллионов долларов является клеветой и мерзкой ложью прошлых властей.

На прениях вы и ваш подзащитный заявили, что в деянии отсутствует состав преступления и необходимо его оправдать. Что вы имели в виду? Обоснуйте свою позицию

- Во-первых, дело сфальсифицировано от первой до последней страницы. Следствие велось поверхностно и тенденциозно. По сути в деле нет ни одного объективного доказательства вины Зилалиева, только выбитые угрозами 4-5 показаний свидетелей, большинство из которых в суде отказались от них. Суд вообще устроил форменный беспредел, вынеся такой абсурдный приговор. Думаю не за горами то время когда судья Эсенбаев ответит за этот произвол ибо мой подзащитный готов бороться до-конца.

Во-вторых, и это очень важно, дело в том, что если формально подходить к квалифицирующим признакам ст.323 УК КР (незаконное обогащение), то одним из обязательных условий этого преступления является тот факт, что имущество и иные активы должны быть оформлены на само должностное лицо на его близких родственников. Я бы хотела обратить внимание, что Зилалиев на момент возбуждения уголовного дела уже 1 год не являлся должностным лицом.

Кроме того, из 27 единиц имущества, которое в основном принадлежат родственникам моего подзащитного, Зилалиев сам с 2011 года открыто в декларациях указывал о наличии двух квартир. Остальное не его. Несмотря на это, следствие и суд практически насильно приписывают всё остальное имущество Зилалиеву, но это невозможно! Как раз таки самые значимые для ГКНБ объекты принадлежат теще, тестю, двоюродному брату и др. А согласно ст.5 УПК КР указанные лица не являются близкими родственниками. То есть даже по квалифицирующим признакам данное деяние никак не подходит под статью о незаконном обогащении. Здесь налицо грубейшее нарушение закона и прав моего подзащитного.

Кстати, судья умудрился конфисковать имущество родителей Зилалиева, которое они приобрели, когда их сын был ещё студентом и нигде не работал. Представляете какой беспредел он творил! И это при том, что согласно Уголовному кодексу в редакции 2019 года подлежит разбирательству активы, приобретённые за последние 5 лет. И совершенно непонятно причём здесь имущество его тестя, тёщи, тети, боло, окул бала и тд.

Отдельный момент. Зилалиева уже почти 2 года содержат под стражей совершенно незаконно. Это противоречит Решению конституционной палаты от 2014 года, где чётко расписано, что по незаконному обогащению подозреваемое лицо должно иметь возможность до возбуждения уголовного дела обосновать источники происхождения своих активов. Однако в нарушение этой нормы Зилалиева сразу закрывают под стражу. Напоминаю вам отчёт Генерального прокурора в ЖК весной этого года. На вопрос депутатов сколько человек привлечены по назаконному обогащению тогдашний Генпрокурор доложился, что возбуждено 19 дел, а под стражей находится один Зилалиев. На вопрос, а почему только он, Джамшитов не смог ответить. Вот такое беззаконие и двойные стандарты. Я думаю придёт время и кому-то придется отвечать перед законом о незаконном лишении свободы Зилалиева. Поэтому я призываю нынешних руководителей и судебные органы обратить внимание на этот беспредел и хотя бы пока срочно изменить меру пресечения моего подзащитного на домашний арест и уже потом справедливо разбираться в суде.

В обществе сложилось мнение что Зилалиев в нарушение законодательства распродавал лицензии будучи руководителем Госгеологии. Есть ли конкретные обвинения в этом уголовном деле в отношении Зилалиева за период его работы в Госгеологии и ГКПЭН? И в чём они заключаются?

- Нет. Таких обвинений в адрес Зилалиева по данному уголовному делу нет и быть не могло. Во первых, статья о незаконном обогащении предусматривает другую диспозицию. Во вторых, утверждение о том, что Зилалиев распродавал лицензии будучи руководителем Госгеологии, это ложь и не соответствует действительности. Это результат массовой пропаганды по поручению прошлых властей. Зилалиева методично и целенаправленно очерняли перед народом с подачи Белого дома. Это факт. Он был им неугоден из-за своей принципиальности. Абсолютно все лицензии выдавались в рамках действующего законодательства. Более того, стоить отметить, что такие реформы какие провёл Зилалиев вместе со своей командой в сфере недропользования до него не проводились, а после того как он ушёл, к сожалению сошли на нет. В ведомство опять вернулись страх, безынициативность, бюрократия и волокита, а также к большому сожалению недропользователи отмечают уже и факты коррупции. Я не буду сейчас подробно останавливаться на всех достижениях Зилалиева, но одно то, что он ввел открытое и прозрачное лицензирование заслуживает большого внимания. Или к примеру, при нем горнорудная отрасль давала доходов в государственный бюджет в два раза больше, чем сейчас и тд. Продолжать можно долго.

Как вы можете прокомментировать информацию, что у Зилалиева в банковской ячейке нашли незадекларированные 890 тысяч долларов, квартиры, офисные помещения и драгоценности?

- Сразу скажу наше мнение. Эпизод с банковской ячейкой никакого отношения к данному делу по незаконному обогащению не имеет. Объясню почему. Дело в том, что нет никаких вещественных доказательств. Деньги не изъяты и к делу не приобщались. Принадлежали ли они Зилалиеву следствие не представило доказательств. Обвинение строится только на показаниях сотрудников банка, которые разумеется также не смогли подтвердить, что эти деньги принадлежат Зилалиеву. Да, они лежали в арендованной им ячейке, но его ли это деньги и вообще настоящие ли они ответить не смогли.

Единственным якобы доказательством является флешка на которой есть знаменитая запись пересчёта этих денег в банке, которую якобы изъяли у самого Зилалиева. Но и с этой флешкой явная фальсификация. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Зилалиеву в банке никакая флешка не передавалась! В акте о соохранности содержимого ячейки, которая подписана членами комиссии банка и самим Зилалиевым, флешки в перечне нет. Дальше ещё хуже. В ходе исследования доказательств в суде, выяснилось что никакой флешки и не было. Вместо нее к уголовному делу был приобщен диск с этой записью. И ещё важный момент, обвинение утверждало что запись (флешка) изьята у самого Зилалиева 7 декабря 2018 год, в день его задержания и она является основным доказательством. А в суде демонстрируется запись с диска от 5 декабря! Представляете! То есть за два дня до задержания Зилалиева. Явная фальсификация доказательств и этот эпизод однозначно должны были исключить из дела как доказательства, добытые с нарушением закона. Но и здесь суд проявил тенденциозность и несправедливость.

Общество будоражит вопрос, и я считаю справедливо, откуда у бывшего чиновника столько денег в ячейке? Что это за деньги? Бывшая власть и его недоброжелатели с подачи органов следствия и суда однозначно ответили, что он их наворовал, но это ложь! Абсолютно несоответствующий действительности факт. Циничный обман народа с единственной целью-очернить моего клиента. Мы знаем, что это за деньги. Я со всей ответственностью заявляю, что Зилалиеву они не принадлежали. Мы неоднократно просили своего клиента рассказать общественности, что это за деньги и для чего предназначались, но его принципиальность и порядочность не позволяют ему озвучить это. Он мотивирует это тем, что не хочет подставлять других людей. Я сейчас беру на себя ответственность, не согласовывая с ним сказать, что это за деньги, поскольку в ходе следствия следователю сообщали, однако ГКНБ на стала давать оценку этим обстоятельствам. Эти деньги были предназначены для выборов президента Сооронбая Жээнбекова в 2017 году, деньги собранные за счет спонсорской помощи и эти деньги хранились в ячейке всего 2-3 недели, а затем переданы лицу из штаба Жээнбекова. Этому есть свидетели. Зилалиев тоже не глупый человек, он именно на такой случай подстраховался. Открыто информировал тогдашнего премьер-министра о поступлении денег и дальше передаче их лицу, на которое указал сам Жээнбеков. Мы можем рассказать детально, с указанием Ф.И.О свидетелей суду или правоохранительным органам, если, конечно, они готовы выслушать и дать обоснованную оценку, вместо запугивания и получения "нужного" для них ответа. Чтобы дать народу откуда эти деньги из ячейки нужна не только юридическая обоснованная оценка , но и политическая воля руководителей страны ибо вы знаете абсолютную "независимость" судейского корпуса, мы все свидетели того, что когда есть политическая воля законные, справедливые приговоры трех инстанций можно получить за три дня!!!!!

Вот и вся история. Если она получит какое-то отдельное развитие, то у нас есть доказательства. Как видите Зилалиев никакого отношения к этим деньгам не имеет и ему они не принадлежали.

Относительно квартир я выше уже рассказала. Зилалиев с супругой приобрели две квартиры, о чем открыто указывалось в декларации. Относительно офисов, то Зилалиев Дуйшенбек к ним никакого прямого отношения не имеет. Это бизнес его отца и братьев. Соответствующие документы о законности происхождения средств на приобретение этого имущества отцом Зилалиева суду были представлены, но он их просто проигнорировал.

Драгоценности супруги, а это пять-шесть колец, 2-3 цепочки, несколько пар серёжек (ее и дочери), которые ей подарили даже не Дуйшенбек, а ее родители. И никаких бриллиантов, как кричали в соцсетях! Вообще я считаю все это постыдной историей. Эта семья никогда не гналась за роскошью или драгоценностями. Все эти так называемые драгоценности поместились в углу маленького конверта. На них органами следствия даже арест не накладывался. Однако судья Эсенбаев умудрился и на них наложить конфискацию. Просто позор!

Адвокаты Зилалиева и сам Зилалиев неоднократно заявляли что уголовное преследование в отношении него является политическим гонением. Объясните свою позицию, почему вы так считаете?

- Дело Зилалиева безусловно и однозначно политическое. Такого нарушения законодательства по одному уголовному делу я на своей практике никогда не видела. Опять повторюсь, одно только то, что в нарушение Решения Конституционной палаты его одного сразу же не разобравшись заключили под стражу, о многом говорит. Кроме того, в принципе о том, что по делу Зилалиева есть команда сверху и оно находится на особом контроле, никто особо и не скрывал, ибо процессы назначались 3 раза в неделю. Тогда как другие дела рассматривались 1 или же 2 раза в месяц. Ещё один факт. Зилалиев со своей командой во время работы в госгеологии достигли значительных результатов и четыре года это была одна из прогрессивных команд в правительстве. Зилалиева все хвалили и называли реформатором. И вдруг в одночасье он стал чуть ли не коррупционером номер один по надуманным основаниям. Вспомните как эти два года его огульно чернила официальная пропаганда. Были случаи когда на организации, которые как-то положительно отзывались о Зилалиеве, сразу же подвергались замечанию и окрику сверху. У семьи есть доказательства по крайней мере двух фактов, когда бывший руководитель Администрации президента Эсеналиев Досалы лично звонил и угрожал за размещение материалов и публичное высказывание в пользу Зилалиева. Относительно давления по уголовному делу была информация, что этот вопрос лично контролировал Алмамбет Салиев. Он звонил и давал конкретные поручения руководству ГКНБ и Верховного суда, естественно я не могу об этом утверждать, ибо я не была свидетелем телефонного разговора, но всегда была такая информация. Кроме того, и это основное, со слов Зилалиева неоднократно склоняли к сотрудничеству против Атамбаева. Но он отказался, на мой вопрос почему, многие ведь вышли на свободу подписав соглашение, он отвечал, что не сможет придумать и оговорить человека даже ради свободы. Вот такой он принципиальный человек Зилалиев. Есть и другие доказательства. Но я думаю мой подзащитный сам расскажет когда придет время.

Исполняющим обязанности президента КР Жапаровым на днях объявлена экономическая амнистия. Подпадает ли под неё Зилалиев Д? Если да, то собираетесь ли вы ею воспользоваться?

- По смыслу концепции этой амнистии, которая была распространена в СМИ, я считаю, что Зилалиев полностью подпадает под нее. Но здесь есть ряд моментов которые необходимо решить. Для начала для применения амнистии в отношении Зилалиева необходимо отменить незаконный приговор Первомайского суда во 2-й инстанции. Далее, необходимо согласие самого Зилалиева на применение амнистии. Мы считаем что он абсолютно не виновен в инркиминируемом ему деянии. В случае же согласия на амнистию ему придётся сказать, что всё имущество родственников, которое приписывается ему, является его собственностью. Нелогично и не соответствует действительности. Абсурд получается. И последнее, необходимо дождаться официального закона, где будет расписан конкретный механизм применения экономической амнистии. Жапаров дал 30 дней. Видимо в этот срок и будет принят закон об экономической амнистии. Тогда и посмотрим

Поступало ли Зилалиеву предложение сотрудничать со следствием и выплатить сумму ущерба?

- Нет, такого предложения не поступало. При прошлой власти поступали только предложения дать показания против Атамбаева. Зилалиев отказался, не стал брать грех на душу. Впрочем вы об этом знаете. Эта история в СМИ широко освещалась.

При нынешней власти пока никаких предложений не поступало. Мы все таки надеемся, что при нынешних властях будет обеспечено справедливое разбирательство.