Алмаз Мамбетов назначен управделами президента и правительства

Алмаз Мамбетов назначен управляющим делами президента и правительства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мамбетов Алмаз Ишенбекович назначен управляющим делами Президента и Правительства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении аппарата президента.
Напомним, ранее Алмаз Мамбетов возглавлял Государственную регистрационную службу. Еще раньше являлся мэром Балыкчи. .