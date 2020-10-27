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Алмаз Мамбетов назначен управделами президента и правительства

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- Екатерина Улитина
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Алмаз Мамбетов назначен управляющим делами президента и правительства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мамбетов Алмаз Ишенбекович назначен управляющим делами Президента и Правительства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении аппарата президента.

Напомним, ранее Алмаз Мамбетов возглавлял Государственную регистрационную службу. Еще раньше являлся мэром Балыкчи. .


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