В России задержаны четверо граждан КР, находящихся в длительном розыске

В России при содействии Представительства МВД КР в РФ задержаны разыскиваемые в Кыргызстане за хулиганство и крупное мошенничество, сообщает МВД.

Как отмечается, задержание лиц, которые были объявлены в розыск за совершение различных преступлений, их привлечение к уголовной ответственности несет в себе обеспечение реализации важнейшего принципа неотвратимости наказания.

- Представительство МВД КР в РФ в тесном содействии с правоохранительными

органами Российской Федерации проводит работу по установлению

разыскиваемых лиц, скрывающихся у себя на родине от следствия и суда,

которые своими действиями причинили значительный ущерб гражданам и

государственным организациям. Накануне территориальными правоохранительными

органами России на территории Москвы установлены разыскиваемые граждане КР, объявленные в межгосударственный розыск, - информирует МВД КР.

Так установлен и задержан гражданин К.К., 1994 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области, объявленный в межгосударственный розыск в 2015 году, разыскивавшийся ОВД Московского района Чуйской области по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 104 ч.2. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений" и ст.234 ч.2 "Хулиганство, совершенное группой лиц" УК КР (предыдущей редакции от 1997 года).

- Указанный гражданин в ноябре 2014 года, находясь в кафе, расположенном в Московском районе, из хулиганских побуждений нанес камнем телесные повреждения мужчине и скрылся. В результате был причинен тяжкий вред

здоровью потерпевшего, ему провели операцию по имплантации черепа. Также задержана гражданка А.Г., 1976 года рождения уроженка Алайского района Ошской области, находившаяся в межгосударственном розыске с 2019 года. Она разыскивалась УВД города Ош по признакам состава преступления, предусмотренного п.3 ч.2 ст. 166 (Мошенничество, совершенное в значительном размере) УК КР (редакции от 1997 года). А.Г с 2016 по 2017 год вошла в доверие 4 гражданам, работавшим на рынке, и под предлогом приобретения товаров завладела денежными средствами, после чего скрылась в неизвестном

направлении. Причиненный материальный ущерб оценивается на сумму более чем 4 540 000 сомов, - отметили в МВД.

Задержан гражданин С.А., 1978 года рождения, уроженец Кара-Кульджинского района Ошской области, находившийся в

межгосударственном розыске с 2015 года. Разыскивался управлением внутренних дел Ошской области с 2012 года по уголовному делу, возбужденному ГКНБ КР по признакам состава преступления, предусмотренных ч.4. ст.166., и ч.1. ст. 304 "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление должностным положением" УК КР (УК

предыдущей редакции). В 2008 году путем мошенничества (связано с соглашением о переводе обязательств между фирмами) получил от одного из ОсОО крупную сумму денежных средств - 250 000 долларов США, после чего скрылся в неизвестном направлении.

- Взят под стражу и гражданин М.А., 1986 года рождения, уроженец Жети-Огузского района Иссык-Кульской области, находившийся в межгосударственном розыске с 2018 года. Разыскивался управлением внутренних дел Иссык-Кульской области по уголовному делу, возбужденному ГКНБ КР, по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст. 234 "Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка" УК КР. В настоящее время инициаторы розыска уведомлены, правоохранительными

органами прорабатывается вопрос передачи разыскиваемых лиц для

привлечения их к уголовной ответственности, - пояснили в МВД..