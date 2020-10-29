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Жапаров: Мы должны обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса

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- Бакыт Басарбек
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Под председательством исполняющего обязанности Президента, Премьер-министра Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось первое Заседание Правительства Кыргызской Республики в новом составе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Открывая Заседание Правительства, исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров отметил, что Кыргызская Республика оказалась в нелёгкой ситуации, которая затронули все сферы жизнедеятельности человека.

"Сложившаяся ситуация требует принятия оперативных и адекватных мер. В связи с этим появилась острая необходимость разработки специальной программы, направленной на стабилизацию макроэкономических показателей. Мы должны обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, инвесторов, обеспечить им стабильное ведение бизнеса",- сказал Садыр Жапаров.

Глава Правительства отметил, что в рамках предотвращения и минимизации кризисных проявлений государственная политика будет направлена на решение следующих задач:

1. Поддержка малого, среднего бизнеса и защита инвесторов;

2. Поддержка бюджета;

3. Поддержка экспортно-импортных операций;

4. Цифровизация секторов;

5. Сокращение административных барьеров и упрощение процедур введения бизнеса.

Для решения указанных задач, был разработан проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики "Об утверждение Плана краткосрочных действий Правительства Кыргызской Республики по стабилизации экономики".

С докладом по данному вопросу выступил министр экономики Кыргызской Республики Санжар Муканбетов.

Он отметил, что принятие данного проекта позволит создать условия по обеспечению устойчивости макроэкономических показателей и обеспечит поддержку бизнеса, экспорта, сельского хозяйства и наиболее уязвимых слоев населения.

Также, данный проект распоряжения направлен на создание условий для расширения социальных программ по развитию образования, здравоохранения и реализации других государственных обязательств.

Далее, члены Правительства приступили к обсуждению проекта распоряжения и по итогам которого проект был принят с учетом поступивших замечаний и предложений.


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URL: https://www.vb.kg/393636
Теги:
правительство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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