Гулзада Рыскулова: Для меня эта музыка особенно дорога

Певица Гулзада Рыскулова рассказала читателям "ВБ", чем занимается в период вынужденного затишья в творчестве. Как известно, многие культурные мероприятия были снова отменены из–за угрозы второй волны коронавирусной инфекции.

Исполнительница не отчаивается, хоть и сетует, что для творческого человека крайне сложно переждать этот период. Говорит, что каждый ее день был заполнен записями новых песен, съемками клипов и поездками на международные фестивали. Но зато появилось время, которое она уделяет детям. У Гулзады четыре сына, в них, как уверяет певица, она и черпает вдохновение. У нее много планов и идей, которые она сейчас воплощает. К тому же недавно исполнительница написала саундтрек к сериалу "Тан алдында" ("Перед рассветом") о событиях, которые разворачиваются на фоне пандемии коронавируса.

- Это небольшой сериал, который снимали в самый разгар пандемии, в нем отражены события и вопросы, которые близки и актуальны для каждого кыргызстанца - еще не забыт весь ужас тех дней, когда многие потеряли родных и друзей. Мне предложили поучаствовать в этом проекте, когда была уже снята пятая серия. Сказали, что срочно требуется написать саундтрек для этого фильма. Композитор фильма Азат Жумабеков дал мне послушать мелодии, показал отрывки серий, музыка должна была быть очень эмоциональной, трогающей душу. И я буквально за пару дней написала ее к песне "Жаша элим", - рассказала певица.