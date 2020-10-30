За 9 месяцев в милицию поступило около 2,5 ложных вызовов

С начала года милиционеры осуществили 97 тысяч 332 выездов на места происшествия. Об этом сообщает МВД.

Как уточняется, из указанного количества: 2304 ложных вызова, по фактам преступлений и проступков 77 тысяч 979, в медицинские учреждения (травмы криминального характера) - 17049.

- Сотрудниками следственно-оперативных групп по горячим следам раскрыто 1867 преступлений. Оперативными дежурными центрального аппарата ЦОР МВД отработано 5455 телефонных звонков: криминогенного характера – 1946, общественно – политического характера – 831, информационно – справочного характера – 2678. Ежедневно руководящим составом проводятся инструктажи дежурных нарядов и следственно-оперативных групп МВД КР, на которых милиционеры информируются о общественно-политической и криминогенной ситуации в республике, ставятся задачи по обеспечению должного исполнения функциональных обязанностей и персональной ответственности сотрудников в дежурные сутки, - говорится в информации МВД.