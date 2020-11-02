Медресе теперь не будут отчитываться перед местными кенешами

Министерством юстиции КР в реализацию Решения Конституционной палаты Верховного суда КР инициированы поправки в законодательство, регулирующие отношения по осуществлению религиозной деятельности, установление правового положения религиозных организаций, миссий зарубежных религиозных организаций в КР. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, Минюстом КР разработан проект Закона КР "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике".

- Предметом рассмотрения Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики являлись нормы, которые устанавливали, что при учреждении религиозного учебного заведения конституционного права граждан на получение образования, в том числе религиозного, религиозная организация обязана проходить, не имеющую механизма реализации, процедуру согласования списка граждан в местном кенеше. Законопроектом предлагается слова "и согласованный с местными кенешами" в пункте 4 части 3 статьи 12 и абзаце четвертом части 2 статьи 13 Закона Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике" исключить. На сегодняшний день данный законопроект в установленном порядке направлен на согласование с министерствами, ведомствами и другими государственными органами Кыргызской Республики, - говорится в информации.