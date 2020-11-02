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В Нацэнергохолдинге сменился гендиректор

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- Екатерина Улитина
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Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев представил коллективу Национального энергохолдинга назначенного председателя Правления Нурбека Козубекова.

Илияз Ташбаев ознакомил коллектив Национального энергохолдинга с решением единственного акционера компании – Фонда по управлению государственным имуществом и отметил, что Нурбек Козубеков обладает многолетним опытом взаимодействия с различными коммерческими и международными организациями.  

Нурбек Козубеков в свою очередь выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия в реализации планов по обеспечению эффективной деятельности энергетических компаний и достижения устойчивого развития всей отрасли.    

Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев также поблагодарил Айтмамата Назарова за высокие профессиональные качества и пожелал дальнейших успехов.

Отметим, в 2011 году Нурбек Козубеков судился с министром экономического регулирования за должность статс-секретаря. Он выиграл иск в Верховном суде и был назначен на должность. На прошедших выборах в парламент Нурбек Козубеков числился в списке партии "Замандаш".

Сегодня, прежний глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров подал в отставку с поста.


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URL: https://www.vb.kg/393743
Теги:
энергетика, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг
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