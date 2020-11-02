В Нацэнергохолдинге сменился гендиректор

Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев представил коллективу Национального энергохолдинга назначенного председателя Правления Нурбека Козубекова.

Илияз Ташбаев ознакомил коллектив Национального энергохолдинга с решением единственного акционера компании – Фонда по управлению государственным имуществом и отметил, что Нурбек Козубеков обладает многолетним опытом взаимодействия с различными коммерческими и международными организациями.

Нурбек Козубеков в свою очередь выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия в реализации планов по обеспечению эффективной деятельности энергетических компаний и достижения устойчивого развития всей отрасли.

Статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев также поблагодарил Айтмамата Назарова за высокие профессиональные качества и пожелал дальнейших успехов.

Отметим, в 2011 году Нурбек Козубеков судился с министром экономического регулирования за должность статс-секретаря. Он выиграл иск в Верховном суде и был назначен на должность. На прошедших выборах в парламент Нурбек Козубеков числился в списке партии "Замандаш".

Сегодня, прежний глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров подал в отставку с поста.