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Доллар по 100 сомов? Что ожидает национальную валюту

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- Екатерина Улитина
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Сом продолжает обесцениваться по отношению к доллару. Так, сегодня, 3 ноября, в обменных пунктах доллар стоит 83,5 сома. За последние сутки сом обесценился более чем на 1,5 сома.

Доктор экономических наук Айылчы Сарыбаев считает, что в ближайшее время ожидать стабилизации национальной валюты не стоит. Доллар будет расти до стабилизации политической ситуации в стране.

- Причина роста курса доллара не в экономических проблемах, и не в пандемии коронавируса. Причина происходящего - в политической нестабильности. Реформаторы, которые пришли к власти, спровоцировали эту ситуацию. Сейчас все те, кто чувствует, что их могут привлечь к уголовной ответственности за коррупцию и экономические преступления, переводят в доллары свои сомовые накопления и стараются вывести их из страны. Из-за этого формируется повышенный спрос на американскую валюту и рост ее стоимости, - говорит Айылчы Сарыбаев.

Но, иностранная валюта дорожает не только из-за коррупционеров, которые почувствовали опасность. Легальный бизнес, который не чувствует стабильности и гарантированной безопасности, перестраховывается и выводит капитал из республики, чтобы обезопасить себя.

- Это закончится не скоро. Ситуация осложняется тем, что международные партнеры осторожничают по отношению к Кыргызстану. О стабилизации ситуации можно говорить только после того, как будут проведены президентские выборы, конституционная реформа и выборы в парламент. До тех пор падение сома не остановить. Это очень трагично, так как в Кыргызстане нет собственной экономики, которая давала бы хоть какую-то стабильность, а значит будут истощаться резервы Национального банка. По сути, те, кто возомнил себя самыми честными и справедливыми привели к этой ситуации, а также вина лежит на Сооронбае Жээнбекове, который подвел и допустил все это, - говорит Сарыбаев.

Отметим, постепенное падение сома наблюдается с весны 2020 года. За полгода доллар подорожал с 71 сома до 83 сомов. Национальный банк проводит мероприятия для сглаживания резких колебаний курса.


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URL: https://www.vb.kg/393762
Теги:
курс валют, доллар, Кыргызстан, экономика, политика
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