Канат Исаев уходит с поста спикера. Будет бороться за пост президента

Спикер Канат Исаев оставит свой пост, чтобы принять участие в выборах президента. О своем решении он объявил сегодня, 4 ноября, на заседании ЖК.

Он отметил, что его кандидатуру выдвигает партия "Кыргызстан".

Исаев не сможет исполнять обязанности президента, так как ранее отказался от них в пользу Садыра Жапарова.

Отметим, Садыр Жапаров тоже оставит свой пост, чтобы принять участие в выборах президента.

Кандидатом на пост спикера и исполняющего обязанности президента называют Таланта Мамытова.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января.