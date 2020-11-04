Канат Исаев уходит с поста спикера. Будет бороться за пост президента

Спикер Канат Исаев оставит свой пост, чтобы принять участие в выборах президента. О своем решении он объявил сегодня, 4 ноября, на заседании ЖК.
Он отметил, что его кандидатуру выдвигает партия "Кыргызстан".
Исаев не сможет исполнять обязанности президента, так как ранее отказался от них в пользу Садыра Жапарова.
Отметим, Садыр Жапаров тоже оставит свой пост, чтобы принять участие в выборах президента.
Кандидатом на пост спикера и исполняющего обязанности президента называют Таланта Мамытова.
Досрочные выборы президента назначены на 10 января.