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Канат Исаев уходит с поста спикера. Будет бороться за пост президента

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- Екатерина Улитина
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Спикер Канат Исаев оставит свой пост, чтобы принять участие в выборах президента. О своем решении он объявил сегодня, 4 ноября, на заседании ЖК.

Он отметил, что его кандидатуру выдвигает партия "Кыргызстан".

Исаев не сможет исполнять обязанности президента, так как ранее отказался от них в пользу Садыра Жапарова.

Отметим, Садыр Жапаров тоже оставит свой пост, чтобы принять участие в выборах президента.

Кандидатом на пост спикера и исполняющего обязанности президента называют Таланта Мамытова.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января.


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URL: https://www.vb.kg/393792
Теги:
Канат Исаев, отставка
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