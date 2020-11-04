Талант Мамытов станет исполняющим обязанности президента КР?

Депутат Талант Мамытов избран спикером Жогорку Кенеша. Его кандидатуру поддержали 100 депутатов, и только один проголосовал против.

Напомним, депутат Талант Мамытов в 2013 году был осужден вместе с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым по обвинению в попытке насильственного захвата власти. Позже Мамытов и Ташиев погасили свои судимости.

Талант Мамытов является один из близких сторонников Жапарова и участвовал в переговорах с Жээнбековым по отставке.

В связи с тем, что депутат Талант Мамытов стал спикером ЖК, то не исключено, что после того, как Садыр Жапаров подаст в отставку для участия в президентских выборах, именно он станет исполняющим обязанности президента КР.