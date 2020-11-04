Погода
$ 83.75 - 84.05
€ 95.17 - 96.67

Талант Мамытов станет исполняющим обязанности президента КР?

202  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Талант Мамытов избран спикером Жогорку Кенеша. Его кандидатуру поддержали 100 депутатов, и только один проголосовал против.

Напомним, депутат Талант Мамытов в 2013 году был осужден вместе с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым по обвинению в попытке насильственного захвата власти. Позже Мамытов и Ташиев погасили свои судимости.

Талант Мамытов является один из близких сторонников Жапарова и участвовал в переговорах с Жээнбековым по отставке.

В связи с тем, что депутат Талант Мамытов стал спикером ЖК, то не исключено, что после того, как Садыр Жапаров подаст в отставку для участия в президентских выборах, именно он станет исполняющим обязанности президента КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393805
Теги:
президент, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  