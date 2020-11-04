Кыргызские документальные фильмы поборются за призы фестиваля "Россия"

Две документальных ленты из Кыргызстана "Подсолнух" и "Скользкая дорога" вошли в конкурсные программы XXXI Открытого фестиваля документального кино "Россия". Смотр в Екатеринбурге пройдет с 23 по 28 ноября.

Фильм "Подсолнух" режиссера Чингиза Сулумбекова значится в конкурсной программе телевизионных документальных фильмов. В нем заявлено 23 картины. Подавляющее большинство – работы российских кинематографистов. Но есть также фильм из Таджикистана, и детище кыргызского автора. Режиссер Чингиз Сулумбеков рассказывает публике историю пожилого мужчины, потерявшего жену, но еще мечтающего обрести личное счастье. Одинокий человек целыми днями трудится в поле (выращивает подсолнечник), и с режиссером-то разговорился, возможно, потому что другого собеседника, желающего его выслушать, просто нет.

На фестивале "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов" в Бишкеке лента Чингиза Сулумбекова получила специальный приз жюри. А на смотре ATAU в Нур-Султане картина была удостоена приза "За лучший документальный фильм".

А вот "Скользкая дорога" Гульнары Айтмаматовой включена в конкурс общеэкранных документальных фильмов. Здесь за победу сразится 31 лента из России, Литвы, Беларуси и Кыргызстана. "Скользкая дорога" – дипломная работа Гульнары в КТУ "Манас". В центре внимания режиссера дочь чабана – школьница Каныкей, которая живет далеко в горах, но мечтает об искусстве.

В нынешнем году из-за сложной эпидемиологической ситуации организаторы фестиваля "Россия" приняли решение сначала перенести смотр с октября на ноябрь, а потом еще и параллельно с обычными просмотрами в кинозалах, провести фестиваль в формате онлайн. Кстати, кроме Екатеринбурга фильмы, вошедшие в конкурсные программы, будут демонстрироваться в Нижнем Тагиле, Новоуральске, Невьянске, Верхней Пышме и Полевском.