А горожан кто–нибудь спросил, кого они хотят видеть мэром Бишкека?!

События предыдущих дней, происходящие вокруг кресла градоначальника столицы, заставили многих бишкекчан вновь заговорить о возврате к прямым выборам мэра. Связано это не только с нескончаемым потоком самозванцев, которым якобы обещали должности за их участие в митингах. Лимит доверия исчерпал и городской кенеш, утверждающий главу столицы. С каждым новым созывом эффективность этого органа госвласти снижается, а решения вызывают все больше нареканий со стороны жителей столицы.

Вереница самозванцев

Напомним, после беспорядков, связанных с итогами выборов в Жогорку Кенеш, в стране началась волна захватов государственных и муниципальных должностей непонятными людьми. Не обошло это позорное явление и бишкекскую администрацию, куда явился некий Жоошбек Коеналиев и заявил, что теперь он руководит городом. А назначил его якобы народ.

Кандидатура, скажем прямо, незавидная - баллотировался, да не прошел в депутаты Жогорку Кенеша по спискам партии "Республика", а до того работал в регистрационно–экзаменационном отделе ГАИ (позже ГРС). Являлся руководителем департамента регистрации транспортных средств. А тот факт, что он далек от городского управления, обозначился на первой же планерке, которую он провел с сотрудниками мэрии. На ней новоиспеченный мэр опростоволосился незнанием элементарных вещей - как расшифровывается аббревиатура МТУ (муниципальное территориальное управление) и на сколько районов поделен Бишкек.

Благо самозванца удалось выгнать, и кресло градоначальника занял первый вице–мэр Алмаз Бакетаев, как того и требует закон. А вскоре вернулся и сам Азиз Суракматов, заявивший, что все это время работал удаленно.

Впрочем, и его возвращение длилось недолго - Суракматов назначил Наримана Тюлеева первым заместителем, а сам подал в отставку под эгидой участия в предстоящих парламентских выборах. Таким образом, на должность мэра, пусть и с приставкой и.о., поставили Тюлеева. И с точки зрения законности это не вызывало сомнений.

Правда, не только Нариман Ташболотович хотел занять мэрское кресло. Аналогичное желание имел и некий Торохан Жунусбеков. Именно он был одним из идейных вдохновителей акции против самого Тюлеева после его назначения. Информации о нем немного - кандидат в депутаты ЖК от партии "Мекенчил" да несколько упоминаний в прессе об участии в различных митингах.

Естественно, появление такого персонажа вызвало бурю негодования у горожан - кто он такой и с какой стати назначать его на столь важную должность? Ответы на эти вопросы появились на пресс–конференции, организованной самим кандидатом в мэры. Там он рассказал, что его поддерживает и.о. президента, премьер–министр Садыр Жапаров, а также депутаты городского кенеша. Последние, правда, поспешили откреститься от него, заявив, что и не думали поддерживать эту кандидатуру.

При этом, как и прошлый самозванец, Торохан Жунусбеков погорел на элементарных вещах - незнании, что такое БАРУ (Бишкекское агентство ритуальных услуг) и отсутствии программы развития города.

Но, как и свойственно всем революционно настроенным активистам, заявил, что основным направлением его деятельности будет борьба с коррупцией. А вот для решения проблем, связанных с пандемией коронавируса, у него есть вице–мэры. К слову, на тот момент Нариман Тюлеев все еще числился первым замом градоначальника и Жунусбеков пообещал, что уволит его. А все потому, что некие "патриоты Кыргызстана" не довольны его назначением.

Заложник собственных обещаний

На этом "веселье" в мэрии не закончилось. На вакантную должность, несмотря на то, что конкурса на нее никто не объявлял, появился еще один претендент. Им стал представитель партии "Чон казат" Асхат Осмонов. И вот этому человеку надо отдать должное - он, в отличие от предшественников, не стал прикрываться народом или какими–то там патриотами, а честно заявил, что Садыр Жапаров обещал ему должность в обмен на поддержку на митингах в начале октября. Вот активист все это время ждал, когда же получит обещанное, а теперь решил напомнить о себе.

Чуть позже он отказался от своих намерений, распространив сообщение, что идет в мэрию требовать люстрации коррумпированных чиновников.

Все перечисленные выдвижения сопровождались почти ежедневными митингами возле здания городской администрации. Митингующими предпринимались попытки войти внутрь, чтобы найти сидящего там Тюлеева и выкинуть его.

Экс–градоначальник сообщал в это время, что его отставка еще не принята, а сам он находится с рабочим визитом в Москве. В частности, проводит встречи с фармакологическими компаниями по вопросу поставки лекарств и медицинского оборудования, посещает больницы с тем, чтобы перенять опыт лечения коронавирусной инфекции, а также собирается съездить на Горьковский автозавод, поговорить с его руководством на предмет поставки автобусов.

Тогда же в Интернете появилась аудиозапись разговора предположительно брата исполняющего обязанности президента, премьер–министра Садыра Жапарова Доолота Жапарова и того самого Торохана Жунусбекова. Один из собеседников пытался уговорить другого отказаться от незаконных попыток занять кресло мэра, поскольку это подсудное дело.

В общем, безграничное "веселье" не прекращалось. Хотя был назначенный по закону первый вице–мэр в лице Наримана Тюлеева, а выступления всех остальных претендентов, которые сопровождались попытками захвата власти, должна была пресекать как незаконные милиция. Должна была, но ничего не делала.

Вскоре появилась информация, что на должность могут назначить депутата парламента от партии "Ата Мекен" Жанара Акаева. Дескать, его кандидатуру рассматривает Садыр Жапаров как компромиссную на данный момент.

Но уже утром следующего дня появился еще один претендент, который в результате и стал исполняющим обязанности мэра. Им оказался бывший руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев, до недавнего времени возглавлявший Иссык–Кульскую область. Забавно, что первым эту новость на своей странице в социальных сетях опубликовал Нариман Тюлеев. Мало того, он подчеркнул, что именно для этого господина все и было задумано.

Сам Тулобаев отметил, что временно занять должность градоначальника ему предложил Садыр Жапаров. Ему было обещано место в управлении делами президента, а пока - кресло мэра. Пусть и.о., но порулить можно успеть.

Явление Балбака–байке только раззадорило Торохана Жунусбекова и его сторонников. Они снова прибежали качать права к зданию бишкекской администрации. Балбак Тулобаев по–хозяйски вышел к митингующим и объявил им, что будет усиленно работать два–три месяца до официальных выборов мэра. При этом подчеркнул, что выдвигать свою кандидатуру не собирается. Также он добавил, что произведет в муниципалитете кадровые перестановки.

Пикетчики притихли и отступили. Вот только успокоились ли?

Начал со скандала

Назначение Балбака Тулобаева сразу же ознаменовалось скандалом. Первые его искры появились в виде сообщения пресс–службы муниципалитета об освобождении от занимаемых должностей двух вице–мэров - Виктории Мозгачевой и Алымбека Абдылдаева. Сам Тулобаев чуть ли не со слезой на глазу тут же начал говорить, что увольнение замов стало для него полной неожиданностью.

- Алымбек Абдылдаев сам пришел и сказал, что решил уволиться, - объяснил и.о. мэра. - Я просил его остаться, так как время сейчас тяжелое, нужно работать. Но он отказался.

Позже, по словам градоначальника–временщика, к нему зашла и вице–мэр Виктория Мозгачева, тоже с заявлением об уходе. Ее он тоже просил остаться, ведь на носу осенне–зимний период, вторая волна коронавируса, кто–то же должен за это отвечать.

В общем, ему, бедняге, ничего другого не оставалось, как начать рассматривать кандидатуры на освободившиеся места.

И сначала ему поверили, да только Виктория Мозгачева позже сообщила журналистам, что ее и Алымбека Абдылдаева заставили освободить должности. Бывшая чиновница рассказала, что Тулобаев вызвал обоих вице–мэров в свой кабинет и сказал, что ему нужны их места. Они спорить не стали и написали заявления. Ни о каких уговорах остаться и речи не было.

Позже появилась информация, что аналогичное требование было выдвинуто и к двум главам районов - Октябрьского Азамату Дороеву и Первомайского Алибеку Биримкулову.

Это мэрское лицедейство наделало шума среди горожан. Представитель общественного фонда "Наше право" Светлана Антропова даже обратилась в прокуратуру с требованием расследования этих фактов - никто не имеет права принуждать к отказу от должности. Все должно быть в соответствии с Трудовым кодексом.

Вскоре после этого возле здания мэрии начался митинг горожан, не согласных с действиями Балбака Тулобаева. Они потребовали, чтобы уволенных восстановили на работе, так как люди знают их, видят результаты их работы и доверяют. К тому же Алымбек Абдылдаев был уволен, находясь на больничном, что является грубейшим нарушением законодательства.

На закон всем плевать

Вообще удивляет, что все эти претенденты устроили мышиную возню вокруг кресла мэра. Ведь закон четко определяет, кто должен возглавлять муниципалитет в случае отставки городского главы. И таким человеком должен быть либо официально назначенный Суракматовым первый вице–мэр Нариман Тюлеев либо Алмаз Бакетаев, который был на этой должности до него. Проще говоря, вопрос назначения и.о. мэра вообще подниматься не должен был. А чтобы стать врио, нужно быть первым вице–мэром.

Садыр Жапаров мог выдвигать кандидатов, но утверждать кого–то из них - прерогатива Бишкекского городского кенеша. Причем сделать это может только следующий созыв. У нынешнего уже нет полномочий, что четко регулируется законодательством.

Поэтому среди горожан и вспыхнуло недовольство тем, что судьбу города решают без их участия. В числе многочисленных митингов перед мэрией был один самый показательный. На нем жители столицы требовали вернуть прямые выборы градоначальника. Они настаивали, что только у бишкекчан есть право избирать мэра.

Поводом для их выступления стала пресс–конференция кандидата от "Мекенчил" Торохана Жунусбекова. Их возмутило, что человек, рвущийся на столь высокую должность, не может ответить на элементарные вопросы, касающиеся работы городской администрации.

И с этой позицией трудно не согласиться. Если бы мэр выбирался жителями города, то всего этого бардака сейчас не было. Все эти самозванцы, будь они хоть кем угодно поддержаны, были бы вне закона.

Но не только это заставило людей поднять столь важный вопрос. Еще одной причиной является дискредитировавший себя Бишкекский городской кенеш. Последний созыв работал настолько отвратительно, что доверие к нему окончательно рухнуло.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало наплевательское отношение депутатов к тому, что самозванцы на глазах у всех пытались урвать себе должность, используя угрозы, насилие, обман. Тогда как депутаты должны были выйти и заявить о незаконности подобных действий. Но они трусливо промолчали. Очень хорошо по этому поводу высказался лишь один народный избранник, у которого все–таки хватило смелости.

- Бишкекский городской кенеш занял позицию страуса в вопросе назначения мэра, - заявил лидер фракции "Кыргызстан" в Бишкекском городском кенеше Куванычбек Конгантиев. - Наша фракция еще 7 октября, когда мэрия была захвачена, предлагала коллегам созвать внеочередную сессию. Но поддержку не нашли.

Он подчеркнул, что городской парламент является единственным легитимным органом в столице на сегодняшний день. Предлагалось три варианта действий - поддержать действующего на тот момент первого вице–мэра Алмаза Бакетаева, внести свои кандидатуры либо объединиться вокруг какого–то конкретного кандидата из тех, что были. В любом случае депутаты должны были собраться. Но предпочли отсидеться в кустах.

В общем, мало кто из горожан хочет, чтобы вот эти и им подобные люди выбирали мэров, пафосно заявляя, что они озвучивают мнение народа. Доверия к ним уже нет. Выбирать мэра должны горожане. И точка.

На должность главы столицы за постреволю-ционное время претендовало 6 человек (!), включая Тюлеева и Тулобаева.

В четверг стало известно, что Алмаз Бакетаев назначен приказом и.о. мэра Балбаком Тулобаевым на свою прежнюю должность первого вице–мэра вместо уволенного опять же Тулобаевым Наримана Тюлеева. Вице–мэром столицы по социальным вопросам, заменив Викторию Мозгачеву, стала не работавшая в городской администрации Айжан Чыныбаева.