Не справился с управлением. В Бишкеке погиб 18-летний водитель

Сегодня, 5 ноября, на проспекте Шабдан Баатыра в районе ТЭЦ произошло ДТП. Об этом сообщает МЧС.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии погиб водитель 2002 года рождения, пассажир 2001 года рождения получил травмы. Его доставили в больницу на машине "скорой".

На месте происшествия помощь оказывали пятеро спасателей. Спасти водителя не удалось. Сотрудники МЧС достали из автомашины тело молодого человека.

Видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Сейчас".