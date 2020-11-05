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Не справился с управлением. В Бишкеке погиб 18-летний водитель

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 5 ноября, на проспекте Шабдан Баатыра в районе ТЭЦ произошло ДТП. Об этом сообщает МЧС.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии погиб водитель 2002 года рождения, пассажир 2001 года рождения получил травмы. Его доставили в больницу на машине "скорой".

На месте происшествия помощь оказывали пятеро спасателей. Спасти водителя не удалось. Сотрудники МЧС достали из автомашины тело молодого человека.

Видео происшествия опубликовал телеграм-канал "Сейчас".


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URL: https://www.vb.kg/393832
Теги:
ДТП, погибшие, пострадавшие, авария, МЧС
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