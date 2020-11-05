Супругу депутата Жумалиева обвинили в создании отрицательного имиджа КР

То, что пакистанцы включили наши медицинские вузы в черный список, было ожидаемо. Об этом изданию nazarnews.org заявила экс-депутат Эркингуль Иманкожоева.

По ее словам, когда медицинские заведения в стране открывают эстрадные певцы, то так все и происходит.

- С самого начало было сомнение, что медицинская академия Розы Амановой сможет выпускать медиков-профессионалов. Если ректор медицинской академии эстрадная певица, а методы обучения не соответствуют стандартам, то как она может выпускать врачей. Из какой бы страны человек не приехал, будь это даже Индия или Пакистан, потом в своей стране ему приходится бороться за жизнь людей. Именно высшие учебные заведения, такие как медицинская академия Розы Амановой, испортили имидж нашей страны, - сказала она СМИ.

Напомним, Пакистан включил все медицинские вузы и медицинские факультеты Кыргызстана в "черный список". Это означает, что Пакистан не рекомендует своим гражданам получать медицинское образование в Кыргызстане.

Эстрадная певица и по совместительству ректор Международного медицинского университета Роза Аманова является супругой депутата Кубанычбека Жумалиева.