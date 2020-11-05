Погода
$ 83.80 - 84.20
€ 95.17 - 96.67

Супругу депутата Жумалиева обвинили в создании отрицательного имиджа КР

1001  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

То, что пакистанцы включили наши медицинские вузы в черный список, было ожидаемо. Об этом изданию nazarnews.org заявила экс-депутат Эркингуль Иманкожоева.

По ее словам, когда медицинские заведения в стране открывают эстрадные певцы, то так все и происходит.

- С самого начало было сомнение, что медицинская академия Розы Амановой сможет выпускать медиков-профессионалов. Если ректор медицинской академии эстрадная певица, а методы обучения не соответствуют стандартам, то как она может выпускать врачей. Из какой бы страны человек не приехал, будь это даже Индия или Пакистан, потом в своей стране ему приходится бороться за жизнь людей. Именно высшие учебные заведения, такие как медицинская академия Розы Амановой, испортили имидж нашей страны, - сказала она СМИ.

Напомним, Пакистан включил все медицинские вузы и медицинские факультеты Кыргызстана в "черный список". Это означает, что Пакистан не рекомендует своим гражданам получать медицинское образование в Кыргызстане.

Эстрадная певица и по совместительству ректор Международного медицинского университета Роза Аманова является супругой депутата Кубанычбека Жумалиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393836
Теги:
Эркингуль Иманкожоева, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, медицина, артисты эстрады
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  