ГКНБ выявила коррупционную схему: Госпредприятия вывели за границу $1 млрд

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках проводимой работы по выявлению фактов присвоения бюджетных средств установила, что в период с 1993 по 2002 год должностные лица высших государственных органов Кыргызской Республики в сговоре с представителями иностранных банков под предлогом развития пищевой, легкой и фармацевтической промышленности, горнорудной отрасли, строительства мусороперерабатывающих заводов организовали коррупционную схему по получению и выводу кредитных средств за границу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Так, установлено, что за указанный период таким предприятиям как АО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат", АО "Жибек-Жолу", ОАО "Казкоммерцбанк", АО "Жылдыз", "Кыргызпотребсоюз", АО "Жанар", ОсОО ЧАК (Чуйская Агропромышленная Компания), Гостинично-ресторанный комплекс "Ала-Тоо", АООТ "Кыргыз Агробизнес Компани", ГП "Буудай" под гарантию Правительства Кыргызской Республики были получены более 40 кредитов на сумму около 1 млрд. долларов США.

В качестве залогового обязательства международным банкам предоставлялись часть золотовалютных резервов республики на суммы получаемых кредитов. При этом, получаемые кредитные средства не поступали в республику, а были переведены на счета других иностранных банков, находящихся за границей.

Впоследствии предприятия - кредитополучатели признавались банкротом и ликвидировались, а иностранные банки после не выплат кредитов забирали залоговое золото. Также следствием установлено, что по отдельным кредитам государство выплачивает кредиты по сегодняшний день.

В настоящее время ГКНБ КР в рамках имеющегося в производстве дела досудебного производства по ст.319 (Коррупция) УК КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.