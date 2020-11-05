Ноябрьские праздники. Как будут отдыхать кыргызстанцы

В связи с празднованием Дней истории и памяти предков 7 и 8 ноября кыргызстанцы отдохнут четыре дня подряд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

В этом году 7 и 8 ноября ноября выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим, выходные дни переносятся на понедельник 9 ноября и вторник 10 ноября.

Таким образом, кыргызстанцы с пятидневным рабочим графиком будут отдыхать четыре дня подряд – 7,8,9 и 10 ноября.

Кыргызстанцы с шестидневным графиком работы будут отдыхать 7,8 и 9 ноября соответственно.