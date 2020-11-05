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Ноябрьские праздники. Как будут отдыхать кыргызстанцы

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- Екатерина Улитина
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В связи с празднованием Дней истории и памяти предков 7 и 8 ноября кыргызстанцы отдохнут четыре дня подряд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

В этом году 7  и 8 ноября  ноября выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим, выходные дни переносятся на понедельник 9 ноября и вторник 10 ноября.

Таким образом, кыргызстанцы с пятидневным рабочим графиком будут отдыхать четыре дня подряд – 7,8,9 и 10 ноября.

Кыргызстанцы с шестидневным графиком работы будут отдыхать 7,8 и 9 ноября соответственно.


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URL: https://www.vb.kg/393855
Теги:
Минтруда, Министерство социального развития, праздник, Кыргызстан
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