Пять кыргызских фильмов отправляются на фестиваль "Московская премьера"

Пять фильмов, созданных отечественными кинематографистами, будут представлять нашу республику на Втором международном фестивале кино стран Содружества "Московская премьера". Смотр пройдет в российской столице с 12 по 17 ноября.

Как пояснила корреспонденту VB.KG киновед, кинокритик, член ФИПРЕССИ Гульбара Толомушова, на днях в Москву должна отправиться солидная делегация наших кинематографистов. Кому-то предстоит работа в качестве членов жюри, а кто-то будет представлять собственное детище публике.

За семь дней фестиваля авторитетному жюри, почетным гостям и простым киноманам покажут около пятидесяти картин самых разных жанров. Это фильмы, снятые в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Литве, России, Узбекистане, других странах постсоветского пространства.

В основной конкурс "Московской премьеры" – программу полнометражных фильмов включена "Шамбала" Артыка Суюндукова. Лента была создана по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". В этом году фильм уже демонстрировался на МКФ в Шанхае.

А вот в конкурсе короткометражных фильмов заявлено уже три кыргызских ленты. Это "Выходные Кеку" Дастана Мадалбекова, "Карусель" Адилета Каржоева и "На границе" Тынчтыка Абылкасымова. Последняя – картина кыргызско-таджикского производства.

Кроме того, в рамках ретроспективной программы "Дружба народов" будет демонстрироваться легендарная картина Болота Шамшиева "Белый пароход". Фильм был создан на студии "Киргизфильм" и вышел на экраны в 1975 году. Картина завоевала призы Всесоюзного кинофестиваля во Фрунзе, МКФ в Авеллино (Италия), МКФ в Карловых Варах и других. Показ ленты на фестивале "Московская премьера" будет посвящен памяти Болота Шамшиева.

В рамках московского фестиваля должны состояться также обсуждения конкурсных фильмов и круглый стол киноведов. Знатоки кинематографа поговорят о проблемах написания единой истории кино ХХ века.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в мире, в кинозалах будет практиковаться "шахматная" рассадка, а зрителей на сеансы пустят лишь в масках и перчатках.