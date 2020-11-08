Демократ Джо Байден победил на выборах в США

Новым президентом США станет Джо Байден. Об том объявили американские СМИ после подсчета голосов в штате Пенсильвания, который дает сразу 20 голосов выборщиков. Отметим, официально результаты выборов еще не были объявлены.

Таким образом, СМИ подсчитали, что Джо Байден набирает 273 голоса выборщиков. Для победы на выборах необходимо 270 голосов.

Во многих американских городах сторонники Джо Байдена уже начали праздновать победу. Нового президента США уже поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.

Тем временем действующий президент Дональд Трамп уже заявлял, что не согласен с подсчетами. Он призывал остановить подсчет, заявив, что демократы используют выборные махинации и жульничество. Так, сомнения вызывала новый для США избирательный механизм – голосование по почте. Дональд Трамп сообщил, что намерен в судебном порядке добиваться отмены результатов голосования.