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Страны ШОС расширят практику кредитования в нацвалютах

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- Евгений Денисенко
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Совместные действия в постпандемичный период были обсуждены на 16-м заседании Совета Межбанковского объединения (МБО) ШОС. Участие в нем приняли руководители ведущих банков государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе Кыргызстана.

Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством российской стороны, которая сейчас председательствует в ШОС.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В свою очередь, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов указал на сложность ситуации в мире в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. И подчеркнул необходимость выработки совместных усилий по смягчению последствий для экономик и активизации работы МБО как важной общественной площадки ШОС.

К числу первоочередных задач отнесено сохранение производственных цепочек и кооперационных связей, сложившихся между важнейшими экономическими отраслями стран, поддержание и наращивание торговых связей между ними. А также - определение новых экономических приоритетов в таких направлениях, как продовольственная безопасность, инвестиции, инновации и высокие технологии, развитие "зеленой" и "цифровой" экономики, ускорение реализации проектов по расширению транспортно-коммуникационных возможностей региона, его инфраструктуры, созданию международных мультимодальных центров логистики, торговли и туризма, внедрению инновационных и энергосберегающих технологий.

Владимир Норов дал высокую оценку и достижениям Межбанковского объединения в целом.

"Мы приветствуем активную позицию МБО по расширению практики кредитования в национальных валютах и приоритетного использования национальных валют при реализации совместных проектов в рамках объединения", - заявил генеральный секретарь. По его словам, практическая деятельность МБО, в состав которого входят крупнейшие государственные финансовые институты государств ШОС, способствует расширению кооперационных связей, созданию новых точек экономического роста, стимулированию торговли и инвестиций на пространстве организации.

Двустороннее сотрудничество банков-партнеров по кредитным линиям и межбанковским займам, предоставляемым для реализации проектов на территории стран ШОС, зарекомендовало себя, как наиболее результативная форма сотрудничества в рамках объединения. Актуальным Владимир Норов назвал и объединение усилий МБО с Деловым советом ШОС для совместной реализации инфраструктурных проектов в приоритетных сферах.

Главы делегаций подписали "дорожную карту" по преодолению последствий пандемии для экономик стран ШОС, а также документ о совместных подходах к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве этой международной организации.


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URL: https://www.vb.kg/393906
Теги:
кредит, ШОС
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