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В Бишкеке за ограбление продуктового магазина задержан молодой мужчина

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- Виктория Гунгер
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Мужчина ограбил продуктовый магазин на улице Тоголока Молдо. Сумма ущерба - 13 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Как отмечается, вызов в милицию поступил ночью, 9 ноября, в 03.20.

- Сотрудники УПСМ установили, что некий мужчина украл продукты на 13 тысяч сомов. В ходе розыска задержали 24-летнего подозреваемого и передали его в УВД Первомайского района Бишкека. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 "Кража" УК КР, - подчеркнули в УПСМ.


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URL: https://www.vb.kg/393931
Теги:
грабеж, уголовная ответственность, Патрульная милиция, Кыргызстан
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