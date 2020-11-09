В Бишкеке за ограбление продуктового магазина задержан молодой мужчина

Мужчина ограбил продуктовый магазин на улице Тоголока Молдо. Сумма ущерба - 13 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Как отмечается, вызов в милицию поступил ночью, 9 ноября, в 03.20.

- Сотрудники УПСМ установили, что некий мужчина украл продукты на 13 тысяч сомов. В ходе розыска задержали 24-летнего подозреваемого и передали его в УВД Первомайского района Бишкека. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 "Кража" УК КР, - подчеркнули в УПСМ.