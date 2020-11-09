Назван виновный в ЧП с участием кыргызстанцев в подмосковном Ступино

Следственные органы назвали первого фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту обрушения мостового перехода на складе предприятия в подмосковном городе Ступино. Этим человеком назван Роман Дубовицкий, руководитель технической службы АО "ФМ Лоджистик Восток", где и случилась 27 сентября текущего года авария.

В результате нее, напомним, пострадали 51 человек, подавляющее большинство которых - граждане Кыргызстана. Многим понадобилась медицинская помощь, 20 человек госпитализировали, четверо получили тяжкие травмы. Инцидент произошел утром, когда ночная смена покидала помещение. На металлическом мостовом переходе высотой 4 метра и длиной 35 метров собралось несколько десятков человек, ожидавших выхода, в результате чего металлическая конструкция рухнула на инженерные сооружения.

С момента получения информации о случившемся посольство КР в РФ установило оперативную связь с МЧС РФ по Московской области, станцией скорой медицинской помощи городского округа Ступино. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники посольства, все пострадавшие были пофамильно зафиксированы. Прошли переговоры с руководством этой компании, в результате чего была достигнута договоренность о том, что она в обеспечит необходимой медицинской помощью нуждающихся в ней, осуществит материальную компенсацию.

Посольство также направило официальные обращения в прокуратуру и УМВД РФ по Московской области с просьбой о проведении тщательного и объективного расследования случившегося, привлечения виновных лиц к строгой ответственности. Эти же просьбы были озвучены во время встреч с представителями данных ведомств и Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В ходе расследования, как сообщает газета "КоммерсантЪ", выяснилось, что стальная конструкция мостового перехода была установлена в 2008 году. И контроль за ее эксплуатацией и обеспечением ее безопасности, согласно должностным инструкциям, должен был осуществлять Роман Дубовицкий. Он привлечен к уголовной ответственности, ему запрещено общаться с лицами, в том или ином качестве проходящими по уголовному делу, а также находиться в радиусе ста метров от складов "ФМ Лоджистик Восток".

Дубовицкий, по информации "Ъ", вину на допросах не признает, решение о назначенной ему мере пресечения решил обжаловать. Обвинение ему уже предъявлено. Следствие назначило в рамках дела металловедческую, строительно-техническую и ситуационную экспертизы. "Не исключено, что их результаты дадут основания для привлечения к ответственности и других лиц", - сообщает российское СМИ.