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Свыше $10,4 за пачку сигарет. В Туркменистане подняли акцизы на табак

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- Виктория Гунгер
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В Туркменистане повышены акцизы на алкоголь и табак. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс опубликованы в номере газеты "Нейтральный Туркменистан" ( turkmen.news) за 9 ноября.

Акцизы на пиво, производящееся в Туркменистане, повышаются с 22% до 24%, на напитки крепостью до 20 градусов - с 28% до 31%, на напитки крепостью 20-30 градусов - с 44% до 48%, на напитки крепостью выше 30 градусов - c 55% до 61%.

Акциз на пиво, ввозимое на территорию страны, повышается с 66% до 73%. Ранее ставка не могла составлять менее 6 манатов за литр, теперь минимальная ставка выросла до 7 манатов. Акциз на импортные вина и другие алкогольные напитки увеличивается со 121% до 133%. Ранее минимальная ставка для напитков крепостью менее 20 градусов составляла 28 манатов за литр, теперь она поднята до 31 маната. Минимальная ставка для более крепких напитков повышается с 44 до 48 манатов за литр.

Акциз на импортные табачные изделия поднимается с 59% до 74%, минимальная ставка за пачку - с $2,5 до $3. Акциз на "прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака" повышен с 12,5% до 15,6%.

Вслед за акцизами повысится розничная стоимость алкоголя и сигарет, причем в случае с сигаретами цена и так давно перестала быть доступной для большинства граждан. Фиксированная стоимость пачки сигарет в государственных магазинах составляет около 32 манатов (примерно $1,3 по рыночному курсу). Но в госмагазинах давно нет сигарет. Лишь недавно, в середине октября, этот товар неожиданно появился в продаже, что привело к образованию больших очередей. Продажа быстро прекратилась.

Цена пачки сигарет в частных магазинах достигает 250 манатов ($10,4). Для большинства курильщиков это слишком дорого. Они покупают сигареты поштучно, а также приобретают суррогаты. Сигареты кустарного производства делают из обычной, а не папиросной бумаги. Чем их набивают - покупатели не знают, но, по их мнению, табака там нет. Также курильщики пытаются собирать бычки, однако это бесперспективное занятие: из-за дороговизны большинство людей, которым удается покупать сигареты, докуривают их до фильтра.

Власти Туркменистана объявили о намерении к 2025 году полностью освободить страну от табака. С 2015 года Туркменистан признается страной с наименьшим числом курильщиков (в 2018 году официальная статистика гласила, что их насчитывается всего 3,4% от численности населения). Факт употребления суррогатов и вреда, который они наносят здоровью, официально не учитывается.


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URL: https://www.vb.kg/393942
Теги:
алкоголь, налоги, табак, Туркменистан, цены, Кыргызстан
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