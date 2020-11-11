За вымогательство взятки с поличным задержан сотрудник МВД КР

По факту вымогательства взятки задержан сотрудник МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

9 ноября 2020 года АКС ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД КР с поличным при получении денежных средств в размере 30 000 сомов задержан сотрудник Службы криминальной милиции ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области А.Б.

Установлено, что задержанный вымогал у заявителя 1000 долларов США за прекращение уголовного преследования в отношении близкого родственника.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.326 ( вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС Джалал-Абад. Ведется следствие.