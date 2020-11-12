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Финполом вскрыта коррупционная схема с участием высоких чиновников и судей

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- Оксана Гут
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По подозрению в коррупции задержан судья Межрайонного суда г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Отмечается, что Финансовой полицией КР выявлена и пресечена коррупционная схема, в которую вовлечены руководящие лица судебной системы, Государственной регистрационной службы.

Следствием установлено, что в 2016 году отдельные лица (преступные элементы) в целях получения материальных благ и выгод, используя свои связи, создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента Кыргызской Республики, руководством Государственной регистрационной службы при правительстве КР, а также отдельными судьями и работниками судебной системы, действуя в интересах ОсОО "Г.Э.". Путем подделки судебных дел и судебных решений, они незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицами Максима Бакиева.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 ч.1 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

11 ноября текущего года в рамках расследуемого уголовного дела по подозрению в коррупции задержан заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда гр. Ч.С.

Также по подозрению в коррупции задержан судья Межрайонного суда г. Бишкек Ж.Н.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению

местонахождения других высокопоставленных лиц, причастных к указанному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/394021
Теги:
задержание, коррупция, суд, Финполиция, Кыргызстан, Максим Бакиев
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