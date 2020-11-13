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Кыргызстанка пыталась вернуться в республику по чужому паспорту

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- Виктория Гунгер
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Накануне 12 ноября 2020 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" задержали гражданку КР за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Гражданка КР прибыла рейсом Стамбул - Бишкек.

- Во время прохождения паспортного контроля она предъявила пограничному наряду документ на имя С.А., 1979 г.р. В ходе проверки паспорта пограничники установили, что в паспорт предъявительницы введены заведомо ложные установочные данные - чужие фамилия, имя, отчество, дата, месяц и год рождения. Установочные данные принадлежат другому человеку, а задержанная является гражданкой Кыргызстана И.Н., 1978 г.р, - говорится в сообщении.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД КР для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/394049
Теги:
граница, паспорт, Турция, Кыргызстан
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