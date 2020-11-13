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Ясновидящая посоветовала Жапарову не торопиться с президентскими выборами

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- Бакыт Басарбек
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Ясновидящая Света Тойгонбаева продолжает делиться своими прогнозами по поводу политической ситуации в стране. На этот раз она "бросила карты" на дальнейший ход событий в Кыргызстане, точнее, по поводу президентских выборов, дальнейшей судьбы Садыра Жапарова и других кандидатов в президенты.

По ее словам, Садыру Жапарову будет очень трудно.

- Он очень торопится. Я бы ему советовала подождать с выборами президента. Пусть вначале покажет себя в качестве премьер-министра, сделает что-то существенное и тогда народ сам захочет видеть его лидером страны. Если Садыр Жапаров даже станет президентом, то ему могут не дать нормально работать. Многие политики ему не доверяют и боятся его, хоть и Жапаров показывает свое расположение многим из ним.

Да надо признать, у него есть планы и намерения улучшить жизнь народа, но я вижу большие трудности в их реализации. Как я уже говорила, ему лучше пока оставаться премьер-министром, а президентом пусть станет другой человек.

На кого из кандидатов в президенты делает ставку Россия?

В целом, Россия будет работать с любым кандидатом, который станет президентом. Но Путиновское окружение кроме этого присматривается к какому-то молодому человеку, которого, кстати, нет среди нынешних кандидатов. Кто он я не вижу пока.

Что вы скажете по поводу Адахана Мадумарова. Есть ли у него шансы стать президентом?

- Сейчас у Мадумаров дорога открытая. Определенная часть народа его поддерживает, как и до этого поддерживала. А сейчас есть поддержка и Москвы. Он сейчас с мощным настроем идет на выборы. Правда, в его адрес будет усиливаться черный пиар со стороны его противников. Вообще это надо остановить. Садыру Жапарову стоит обратить на это внимание и направить усилия на то, чтобы остановить очернение политиков в соцсетях и СМИ. Если он не остановит, то все это потом к нему и вернется. До этого я говорила, что Жээнбеков должен дать команду своим сторонникам прекратить эту практику очернения. Не прислушались к моим словам и вот вам результат. Пусть народ сам выберет достойного без этой чернухи.

Про Каната Исаева что можете сказать?

- У Каната Исаева тоже есть достаточно сторонников. У него вполне есть шанс стать президентом. Дорога у него открытая. Он по любому придет во власть, если даже не президентом, то обязательно получит должность.

Будет ли в отношении Сооронбая Жээнбеков заведено уголовное дело?

- Он сейчас очень переживает, но так у него дорога открытая. Сердце у него чистое. Да в будущем у него могут быть препятствия, но больше претензий могут быть по отношению к его родственникам. Он сейчас своими делами занимается, но потом возможно на него могут завести уголовное дело и даже закрыть.

Что посоветуете Камчыбеку Ташиеву?

- Ташиев сейчас все хочет сам сделать. Дела у него нормально идут. У него есть намерение служить народу, но есть опасность, что противники путем интриг могут настроить его против власти, который может даже вылиться в конфликт с Жапаровым. Тем более с учетом его взрывного характера. В этом плане ему нужно быть осторожнее и не поддаваться на провокации. В его адрес будет только усиливаться черный пиар.

Кто станет президентом в Кыргызстане?

- На этот вопрос я смогу ответить в начале декабря.

В целом, что ждет Кыргызстан в ближайшее время?

Скажу общими фразами, чтобы не нагнетать обстановку. Будет трудно, продукты подорожают. С разных сторон будет давление на Кыргызстан будет усиливаться, со стороны России, Китая и Узбекистана. Скоро мы и Узбекистану будем должны. Зря Казакбаев туда ездил. Нынешнее правительство должно только на эти проблемы обратить усиленное внимание.


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URL: https://www.vb.kg/394059
Теги:
Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, выборы, Кыргызстан
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