Дело в отношении Жанторо Сатыбалдиева пересмотрит Верховный суд 6 декабря

Омбудсмен КР Токон Мамытов в Национальном госпитале встретился с осужденным по делу ТЭЦ Жанторо Сатыбалдиевым. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Сегодня, 13 ноября, Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов навестил в Национальном госпитале бывшего премьер-министра страны Жанторо Сатыбалдиева, отбывающего срок наказания по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека

В ходе беседы Сатыбалдиев рассказал о том, что недавно перенес операцию на сердце, ему установили стент.

Он также сообщил, что по уголовному делу в отношении себя он обратился в Верховный суд Кыргызской Республики по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение уголовного дела назначено на 6 декабря 2020 года.

Токон Мамытов в ближайшее время планирует посетить ряд других лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы.