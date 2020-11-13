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Дело в отношении Жанторо Сатыбалдиева пересмотрит Верховный суд 6 декабря

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- Оксана Гут
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Омбудсмен КР Токон Мамытов в Национальном госпитале встретился с осужденным по делу ТЭЦ Жанторо Сатыбалдиевым. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Сегодня, 13 ноября, Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов навестил в Национальном госпитале бывшего премьер-министра страны Жанторо Сатыбалдиева, отбывающего срок наказания по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека

В ходе беседы Сатыбалдиев рассказал о том, что недавно перенес операцию на сердце, ему установили стент.

Он также сообщил, что по уголовному делу в отношении себя он обратился в Верховный суд Кыргызской Республики по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение уголовного дела назначено на 6 декабря 2020 года.

Токон Мамытов в ближайшее время планирует посетить ряд других лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/394071
Теги:
Жанторо Сатыбалдиев, Токон Мамытов, омбудсмен, уголовная ответственность, Кыргызстан, больница, ТЭЦ
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