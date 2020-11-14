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В Москве осудили двух кыргызстанцев, ранивших прохожего

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- Евгений Денисенко
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Измайловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор в отношении двух приезжих из Кыргызстана. Обвинение им предъявлено по статьям УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

20-летний Улукбек уулу Адилет и 22-летний Камчыбек уулу Чубак – уроженцы Узгенской района Ошской области КР, ранее не судимые, в Москве на момент совершения преступления находились без работы. Согласно материалам дела, 19 июня 2019 года, около шести часов утра они "совершили хулиганские действия с использованием бутылок и камней, а также ножа" у станции метро "Электрозаводская". И "беспричинно применили насилие в отношении ранее незнакомого Шахтыбаева Ы.", нанеся ему согласно заключению судебной медицинской экспертизы колото-резаную рану в области наружной поверхности левого бедра, причинив легкий вред здоровью".

"В ходе судебного заседания Улукбек уулу Адилет вину признал полностью, в содеянном раскаялся, а Камчыбек уулу Чубак вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся", - проинформировали в суде.

С учётом позиции государственного обвинителя первый приговорен к двум годам 7 семи месяцам лишения свободы, а второй – к двум годам шести месяцам лишения свободы, оба - с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/394077
Теги:
поножовщина, Россия, трудовая миграция, уголовная ответственность
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