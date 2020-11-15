В Новосибирске уроженца КР осудили за обман страховой компании

В Новосибирске пошли под суд уроженец Кыргызстана и его знакомый россиянин. В целях обмана страховой компании ими был имитирован угон автомобиля, до этого проданного по их же инициативе.

Как сообщает интернет-журнал "Сиб.фм", путем обмана страховой компании "Ингосстрах" Хусайинжон Ишматов из КР и приезжий из Горно-Алтайска Сергей Огнев попытались заработать миллион рублей.

План разработал Ишматов, работавший продавцом фруктов и овощей на Хилокском рынке Новосибирска. Для махинации использовался автомобиль "Тойота Камри", приобретенный Ишматовым за миллион рублей в декабре 2017 и позже застрахованный им. В сентябре 2018 года Ишматов и Огнев передали эту машину своему знакомому из Барнаула, непосвященному в детали аферы, для продажи в Казахстане. Приехав туда, барнаулец встретился с покупателями и продал авто.

После этого Хусайинжон Ишматов написал заявление в полицию об угоне "Тойоты".

Правоохранительные органы его приняли и начали проверку. Тогда же Ишматов пошёл в отделение "Ингосстраха", чтобы получить миллион рублей в качестве выплаты за страховой случай. В страховой компании в эту легенду поверили и перечислили на его счет больше 900 тысяч рублей. Деньги должны были поступить в течение двадцати дней. Но за два дня до перевода к сотрудникам обратились следователи и прояснили ситуацию.

В отношении Ишматова и Огнева было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и ложного заявления об угоне. Организатор получил 2,5 года условно, его подельник - 2 года. Как рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области, 11 ноября суд изменил приговор в силу того, что поступок Ишматова был отнесен к преступлениями небольшой степени тяжести. Его освободили от наказания и признали осужденным по перечисленным статьям.