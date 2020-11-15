Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 99.65 - 101.15

В Новосибирске уроженца КР осудили за обман страховой компании

202  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Новосибирске пошли под суд уроженец Кыргызстана и его знакомый россиянин. В целях обмана страховой компании ими был имитирован угон автомобиля, до этого проданного по их же инициативе.

Как сообщает интернет-журнал "Сиб.фм", путем обмана страховой компании "Ингосстрах" Хусайинжон Ишматов из КР и приезжий из Горно-Алтайска Сергей Огнев попытались заработать миллион рублей.

План разработал Ишматов, работавший продавцом фруктов и овощей на Хилокском рынке Новосибирска. Для махинации использовался автомобиль "Тойота Камри", приобретенный Ишматовым за миллион рублей в декабре 2017 и позже застрахованный им. В сентябре 2018 года Ишматов и Огнев передали эту машину своему знакомому из Барнаула, непосвященному в детали аферы, для продажи в Казахстане. Приехав туда, барнаулец встретился с покупателями и продал авто.

После этого Хусайинжон Ишматов написал заявление в полицию об угоне "Тойоты".

Правоохранительные органы его приняли и начали проверку. Тогда же Ишматов пошёл в отделение "Ингосстраха", чтобы получить миллион рублей в качестве выплаты за страховой случай. В страховой компании в эту легенду поверили и перечислили на его счет больше 900 тысяч рублей. Деньги должны были поступить в течение двадцати дней. Но за два дня до перевода к сотрудникам обратились следователи и прояснили ситуацию.

В отношении Ишматова и Огнева было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и ложного заявления об угоне. Организатор получил 2,5 года условно, его подельник - 2 года. Как рассказала Сиб.фм прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области, 11 ноября суд изменил приговор в силу того, что поступок Ишматова был отнесен к преступлениями небольшой степени тяжести. Его освободили от наказания и признали осужденным по перечисленным статьям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394101
Теги:
мошенничество, Россия, трудовая миграция, уголовная ответственность, угон, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  