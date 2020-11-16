"После 10-го января будет много проигравших, и они могут выйти на площадь"

Сейчас многие иронизируют по поводу того, что у нас 63 кандидата в президенты. Но я считаю, нужно смотреть в корень, а там у нас заложена кочевая философия, на основе которой мы жили с древних времен. У нас не было никогда единоличных правителей и ханов. Философия кочевника подразумевает то, что есть он и всевышний. Наверное, поэтому мы единственная страна в мире, где столько кандидатов. Если всех их посчитать с выборов после распада СССР то в общем их получится около трехсот.

Поэтому реальным кандидатам в президенты, таким как Садыр Жапаров и Адахан Мадумаров, нужно серьезно задуматься над тем, чтобы вернуть кыргызский народ к истокам, к парламентаризму, к Курултаю. Этот институт обязательно должен быть закреплен в Конституции институционально. Это нужно сделать не просто так, лишь бы отстали, как в 2010 году, а основательно и продумано, на национальном уровне.

Политики должны понимать, что они единолично не все могут сделать и решить. Мы кыргызы, только общественным умом и сознанием, только вместе можем решать проблемы – это и есть парламентаризм.

Курултай, это тот институт, где каждый год должны собираться люди, избранные в различных регионах. Делегатов необходимо ротировать, там не может быть постоянных членов. Они, приезжая в Бишкек будут снимать здесь "температуру", критиковать и президента, и премьера и Жогорку Кенеш. Тогда не будет такого как сейчас, зашел депутат в Белый дом и пять лет его не видно. То же самое не редко происходит с другими представителями верхушки.

Курултай, где представители самых разных населенных пунктов их всех регионов Кыргызстана смогут выговорится и обозначить ключевые проблемы перед властью. Это будет держать в тонусе всех – начиная от президента депутатов, заканчивая акимами районов их помощниками.

С одной стороны, это феномен, что у нас столько кандидатов в президенты. С другой, их могло быть еще больше, просто некоторым лень идти в ЦИК и забросить заявление. Я думаю, здесь нужно покопаться в философии и тогда Кыргызстан нормально заживет, и мы уже не будем после каждых выборов проводить революцию.

Кстати, 10-го января что-то подобное вполне возможно. Будет очень много проигравших, и они могут призвать своих сторонников выйти на площадь. Разного рода нарушения вполне вероятны, даже если их не будет их придумают. Они не будут никак влиять на общую картину, но шумиху раздуют. У нас ведь есть "стандарты кыргызской демократии", где все должно быть чисто как вакууме.

Ничего чистого в природе не бывает - ни воздуха, ни земли, ни золота, ни платины. Веде есть примеси, которые не влияют на сверкание тех же драгоценных металлов или на свет Солнца, где тоже есть пятна. Но кыргызские демократы любят, чтобы ни одного нарушения не было, забывая хоть иногда посматривать по сторонам и отмечать хотя бы для себя, как проходят выборы и чем заканчиваются они в других странах.

Автор: Бакыт Бакетаев