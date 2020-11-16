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В КР предлагают уменьшить количество судей Конституционной палаты

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане предлагают уменьшить количество судей Конституционной палаты Верховного суда с 11-ти до 9-ти человек. Поправки в проект конституционного Закона Кыргызской Республики "О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики".

В справке-обосновании отмечается, что Конституционная палата Верховного суда является высшим судебным органом, осуществляющим конституционный контроль, и выступает главным государственным институтом, обеспечивающим верховенство Конституции и защиту основных прав и свобод человека и гражданина. Эффективность ее работы, как органа принимающего решения исключительно коллегиально, зависит, в том числе от сбалансированного определения количественного состава судей.

- Проектом предлагается сократить численность судей Конституционной палаты ВС КР до 9 судей в целях достижения рационального и эффективного ее функционирования. В соответствии с частью 1 статьи 5 конституционного Закона КР "О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" Конституционная палата состоит из одиннадцати судей: председателя, заместителя председателя и девяти судей Конституционной палаты. Проектом же предусматривается изложить в новой редакции часть 1 статьи 5 данного Закона, согласно которой Конституционная палата будет состоять из девяти судей: председателя, заместителя председателя и семи судей Конституционной палаты. Так как доктринальные исследования в сфере формирования количественного состава органов конституционного контроля показывает, что необоснованное увеличение количества судей коллегиального судебного органа приводит к определенным трудностям. Каждый судья приходит в суд со своим жизненным опытом, установками и представлениями о правильном, поэтому при большом размере суда достичь компромисса и сбалансированного решения становится затруднительным, - говорится в документе.


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URL: https://www.vb.kg/394134
Теги:
закон, Конституция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Конституционная палата
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