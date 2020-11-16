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Кыргызстан затягивает с интеграцией в ЕАЭС в области фитосанитарии

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- Евгений Денисенко
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Страны Евразийского экономического союза проявляют неготовность к информационному взаимодействию в области фитосанитарии. И это может привести к серьезным последствиям, предупреждают в Россельхознадзоре.

В его пресс-службе отмечают, что электронная сертификация в ветеринарной и фитосанитарной сфере сегодня может быть реализована с третьими странами быстрее и эффективнее, чем с государствами ЕАЭС. Вместе с тем, последние, несмотря на активную позицию российского ведомства по этому вопросу, не стремятся к информационному взаимодействию. Зачастую наблюдается и намеренное замедление технических процессов интеграции.

Россельхознадзор считает, что основной причиной этого является техническая неготовность стран ЕАЭС к использованию современных цифровых технологий. А также - незаинтересованность определенных кругов бизнес-сообщества и контролирующих органов власти в обеспечении прозрачности производства и обращения подконтрольных товаров. Именно к таким результатам должна привести цифровизация сертификации в частности и контрольно-надзорной деятельности в целом.

"К сожалению, и Коллегия по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии не только не инициирует, но и не поддерживает усилия Россельхознадзора по инициации этих вопросов для решения на межгосударственном уровне", - отмечают в пресс-службе ведомства.

В ней сообщают, что в целях реализации интеграционных проектов в сфере фитосанитарии со странами Союза Россельхознадзором были подготовлены и направлены в ЕЭК предложения о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части оформления фитосанитарных сертификатов в электронном виде. Аналогичная работа проведена и в отношении ветеринарных сертификатов. В ЕЭК на рассмотрении находится подготовленный Россельхознадзором проект изменений в решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года – по поводу дополнения сведениями, необходимыми для перехода государств-партнеров на использование ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде.

Кыргызским и казахстанским коллегам Россельхознадзором на согласование были отправлены схемы взаимодействия по интеграции информационных систем в области фитосанитарии. Разработаны планы и утверждены сроки интеграции информационных систем в области ветеринарии с обеими республиками. Однако с их стороны отмечается затягивание процессов, срывы ранее согласованных сроков выполнения работ в части практического информационного взаимодействия.

С предложением в максимально сжатые сроки организовать электронную сертификацию отправляемой в Россию плодоовощной продукции обращался Россельхознадзор и к белорусским коллегам. Также имеется возможность использования электронных ветеринарных сопроводительных документов при двусторонней торговле животноводческой продукцией с этой страной. Однако соответствующая работа с ней тоже проходит в одностороннем формате, не находит поддержки ни у ЕЭК, ни у входящих в ЕАЭС стран.

При этом в целом с мировым сообществом налажено успешное взаимодействие в данном направлении, подчеркивают в ведомстве. Начиная с 2014 года Россельхознадзор взаимодействует с более чем 60 странами по вопросам интеграции информационных систем, что позволит обмениваться электронными документами при взаимной торговле. К сегодняшнему дню направлены обращения в Молдову, Иран, Азербайджан, Грузию и Таджикистан, проведены переговоры и достигнуты соответствующие договоренности с Марокко и Узбекистаном. Проводится согласование цифровой структуры электронных фитосанитарных сертификатов и к Китаем.


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URL: https://www.vb.kg/394136
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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