Мигранты не повлияли в пандемию на криминогенную ситуацию в РФ

Миграционную ситуацию в Москве и России обсудили участники круглого стола, состоявшегося в Московском Доме национальностей. Диалог был организован в рамках реализуемого МДН проекта "Миграционная политика и вопросы адаптации и интеграции мигрантов в современной России".

В дискуссии, которая прошла в очном и онлайн-формате, приняли участие эксперты, представители национальных общественных организаций и землячеств. В их числе - председатель координационного совета Общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека", член Совета по правам человека и Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Александр Брод, председатель Комиссии по развитию межрегиональных отношений и этнотуризма Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастырева, организатор Общероссийского общественного форума "Будущее" Эдуард Вакин, главный советник аппарата Комитета Государственной Думы Алексей Филимонов, главный редактор информационно-аналитического портала "KGinfo.ru" Асилбек Эгембердиев (Кыргызстан) и другие.

Собравшиеся рассмотрели широкий круг проблем, в том числе - адаптации, интеграции, трудоустройства, образования мигрантов и их детей, представили свои проекты и опыт работы с иностранными гражданами.

Открывая актуальный разговор, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" и ИАЦ "Прогноз", председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский сделал акцент на сравнении миграционной ситуации до и во время пандемии коронавируса. Перед началом пандемии в России, по данным МВД, находилось 2,3 миллиона иностранных граждан, прибывших сюда с целью работы и учебы (в том числе 280 тысяч студентов), сейчас - всего 1,8 миллиона. Отметив проблемы с въездом иностранцев, эксперт подчеркнул, что это оборачивается нехваткой рабочих и, как следствие, экономическими трудностями у российского бизнеса. Аналогичные проблемы возникают и в сфере внутренней миграции, при перемещении людей в различные регионы на территории РФ.

Юрий Московский также опроверг домыслы о росте преступности в миграционной среде на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки. И подчеркнул скооперированность гражданских институтов, которые оказали помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Московский затронул также вопросы регулирования взаимоотношений между работодателями и трудовыми мигрантами, профилактики межнациональных конфликтов.

Руководитель лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М. Ломоносова Ольга Солопова заявила о важности постоянного мониторинга миграционной ситуации в стране, реализации выработанной властями миграционной политики. Она отметила значимость вклада российского экспертного сообщества в такую работу. И предложила систематизировать и опубликовать все материалы с мероприятий, подобных нынешней встречи, сделать их достоянием широкой общественности.

В завершение обсуждения участники пришли к единому мнению: реализация проектов Московского Дома национальностей способствует укреплению межэтнического согласия, профилактике и противодействию экстремизма в городской среде и информационном пространстве.