В Бишкеке вводят электронные водительские права и техпаспорта на авто

ГРС разработала проект по введению электронных водительских удостоверений и техпаспорта авто. На территории города Бишкек планируется введение электронных водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, техническим разработчиком проекта является Государственная регистрационная служба, партнером выступает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Апробирован проект будет в Бишкеке и рассчитан на один год. Применение пилотного программного решения по идентификации лиц, управляющих транспортными средствами позволит в перспективе перейти на электронный вид водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства посредством мобильного приложения, - подчеркивают в ведомстве.

Реализация данного проекта не повлечет выделения из республиканского бюджета финансовых затрат. В работе сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики будут использоваться ранее закупленные планшетные компьютеры.