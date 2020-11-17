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В Санкт-Петербурге с кыргызстанца сняли уголовную ответственность

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге в отношении гражданина Кыргызстана Арлена Искендерова прекращено уголовное преследование. По истечении ряда месяцев, проведенных под стражей, он освобожден от уголовной ответственности.

Как сообщает интернет-ресурс "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката Павла Литвинова, следствие Фрунзенского УМВД прекратило дело Арлена Искендерова за отсутствием состава преступления.

Поводом для задержания кыргызстанца стал инцидент со стрельбой, происшедший в городе 27 декабря 2019 года. Грабители тогда забрали сумку и 230 тысяч рублей у петербурженки. О раскрытии этого преступления правоохранительные органы северной столицы РФ сообщили в феврале 2020-го. И проинформировали о задержании четырех подозреваемых – граждан Кыргызстана, в их числе - Искендерова.

Обвиняемые в свою очередь заявляли о силовом давлении на них, оказанном при даче показаний. Об этом же говорил, в частности, Арлен Искендеров, но свою вину не признавал.

"На парня изначально не было никаких доказательств, кроме выбитых у его земляков показаний. Он пробыл под стражей восемь месяцев и еще полтора - под домашним арестом", - рассказал адвокат Литвинов.

"После снятия обвинений с Искендерова полиция перекроила сценарий преступления. Теперь она уверена, что нападали на девушку три человека", - сообщает "Фонтанка.ру".


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URL: https://www.vb.kg/394168
Теги:
Россия, уголовная ответственность, Кыргызстан, Мигрант
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