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В Кыргызстан из Узбекистана "гуманитаркой" прибыло 3 тысячи тонн зерна

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- Оксана Гут
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В рамках договоренностей, достигнутых между и.о. президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, в город Ош доставлена вторая партия гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В церемонии приема-передачи гуманитарного груза приняли участие полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Ошской области Жарасул Абдураимов, заместитель председателя Фонда государственных материальных резервов при правительстве Кыргызской Республики Рустам Каракулов и руководитель АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснитдин Хасилов.

Жарасул Абдураимов отметил, что отношения между нашими братскими странами развиваются в духе стратегического партнерства и добрососедства.

"Прежде всего мы близкие соседи и намерены в дальнейшем наращивать сотрудничество с учетом взаимных интересов. Мы ценим вашу поддержку и выражаем глубокую признательность за оказываемую поддержку в борьбе с пандемией COVID-19", - сказал он.

В свою очередь глава узбекской делегации Хуснитдин Хасилов подчеркнул, что в трудной ситуации братские народы всегда протягивали руку помощи друг другу.

"История взаимоотношений между нашими народами исчисляется веками. У нас общее прошлое и мы заинтересованы в развитии дружественного нам кыргызского государства", - добавил он.

В составе гуманитарного груза, который прибыл железнодорожным путем, три тысячи тонн зерна. Ожидается, что в ближайшие дни, очередным железнодорожным рейсом в Кыргызстан прибудут специальные больничные контейнеры на 400 мест.

Отмечается, что в соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в городе Бишкек и в Кадамжайском районе Баткенской области будут построены мобильные стационары по 200 мест в каждой.

Напомним, что 15 ноября 2020 года узбекской стороной на безвозмездной основе была предоставлена первая партия гуманитарного груза в виде медицинских изделий и лекарственных средств в рамках мер по борьбе с COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/394199
Теги:
гуманитарная помощь, Узбекистан, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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