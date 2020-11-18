Молотком по голове, или как следствие дело о тройном нападении проводило

В редакцию VB.KG обратились родственники мужчины, который 5 ноября этого года получил несколько ударов молотком по голове на территории Ошского рынка.

В минувший понедельник, 16 ноября, его выписали из Нацгопиталя, где он пробыл практически неделю, том числе в реанимации на грани жизни и смерти. И хотя в настоящее время состояние мужчины врачи характеризуют, как стабильное, родственники по-прежнему опасаются за его жизнь.

Стоит отметить, что это не первое нападение Анарбека Э, 1975 года рождения на пострадавшего Равшана Ж, 1976 года рождения.

Первый раз нападение, задержанный милицией, а затем отпущенный судом Анарбек А., по словам родственников потерпевшего, совершил 10 лет назад. Пришел в их дом в Джалал-Абаде и пытался топором сломать ворота. - Второй раз – около трех лет назад – также нападение с топором. Теперь третий – несколько ударов молотком по голове на Ошском рынке. Анарбек узнал, что папа приехал в Бишкек 2 ноября, и специально пришел туда, где он в этот момент работал. Причем удары наносились не одним, а двумя молотками по очереди. Сначала одним по центру головы, затем, когда у него ее вырвали, схватил второй, и вновь нанес удар. Поэтому, назвать это случайностью нельзя, - уверены родственники мужчины.

По их словам, история вражды Анарбека к Равшану началась еще в постшкольные годы из-за сотового телефона. Как только нападавший, который сейчас живет в Бишкеке, узнает о прибытии в столицу "старого знакомого", "запасается" инструментами и идет, обычно в состоянии алкогольного опьянения, вновь выяснять отношения.

- Два раза отец его простил. Тот сослался на больных родителей, он пожалел и не стал давать делу ход. За это он чуть не поплатился жизнью в этот раз. Теперь у него серьезная травма, которая может привести к инвалидности. К тому же, кто даст гарантию, что Анарбек вновь не придет сводить счеты с отцом? - сетуют дети.

Все бы ничего, но в данном деле удивляет "лояльность" к нападавшему следователя Ленинского УВД Бишкека Расула Абытова. А затем и судьи Ленинского суда У. Калыбекова.

Дело, в котором потерпевший, получивший два удара по голове, находился в реанимации с диагнозом "ушиб головного мозга средней степени, линейный перелом правой теменной кости, ушибленные раны волосистой части головы, искривление носовой перегородки, гипертоническая болезнь 2-ой степени риска", и изначально квалифицированном по статье 138 УК КР "Причинение тяжких телесных повреждений", следователь неожиданно переводить из УК - в проступки. В итоге суд освобождает его из-под стражи с пометкой о штрафе в 5 тысяч сомов! То есть, следователь Абытов каким-то "чудесным" образом не учел отягощающие обстоятельства в виде алкогольного опьянения нападавшего, многократность попыток нападения на Рашида Ж., что должно расцениваться как покушение на убийство, а также тяжесть нанесенных телесных повреждений.

- Более того о судебном процессе, где наш отец проходил пострадавшим, нам никто не сообщил. Он просто прошел, нападавшего отпустили, и все. Как раз были ноябрьские праздники, если бы мы протянули пару дней, не смогли бы подать апелляцию. Но важно другое. В момент, когда наш отец находился в реанимации больницы, нападавший разгуливал по городу. То есть, он мог спокойно прийти к ничего не подозревавшему отцу, и доделать начатое. То есть, суд и милиция поставили таким образом безопасность пострадавшего под угрозу! И это без учета неправосудного решения. Когда мы узнали, и, испугавшись, позвонили следователю, он ответил, что забыл нас уведомить! Видимо, забыли это сделать и в суде, - возмущаются редакции родственники Рашида.

В настоящее время пострадавшая сторона подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Дело направили на новый пересмотр. Правда, по странному стечению обстоятельств, им вновь занимается бывший следователь Ленинского УВД Расул Абытов, по чьей вине неоднократно нападавший на Рашида Ж., отпущен на свободу.

Поэтому, единственное, что сейчас хотят родственники, законного решения в отношении Анарбека Э., чьи действия чуть не стоили их отцу жизни.

Напомним, 4 ноября 2020 года, примерно в 16.40, на линию "102" поступил звонок, что на Ошском рынке неизвестный мужчина 40-45 лет ударил железным молотком по голове мужчину. В результате удара, пострадавший получил серьезный вред здоровью.

Сотрудники патрульной милиции задержали подозреваемого. Им оказался Э.А. 1975 года рождения.

По данному факту Ленинское РОВД начало досудебное производство по статье 138 УК КР ("Причинение тяжких телесных повреждений"). Однако спустя пару дней Ленинский райсуд отпустил задержанного на свободу.