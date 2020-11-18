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Кыргызстанцы-студенты российских вузов не могут попасть в РФ

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- Евгений Денисенко
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Россия пока не готова принимать иностранных студентов. Об этом на заседании совета Российского Союза ректоров заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В ходе этого заседания, по информации ведомства, особое внимание было обращено на иностранных студентов. И глава министерства констатировал, что нынешняя ситуация кардинально отличается от сентябрьской, по причине роста в России заболеваний коронавирусом.

"Коллеги из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет. Вы видите ситуацию в наших городах и крупных университетах, теперь уже и мы не готовы принимать иностранных студентов", – сказал Фальков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос о том, смогут ли иностранные студенты приступить к учебе 1 сентября, выразила уверенность, что те из них, кто находится в РФ, не имеют ограничения для начала учебы. Но въехать в страну можно будет из разных стран только после соответствующего разрешения, " по тем правилам, которые будут определены".

К сожалению, вопрос остается открытым и, как видно, пока далек от решения. В посольстве КР в РФ рассказали, что по этому поводу было много обращений от находящихся в Кыргызстане его граждан-студентов российских вузов. Кыргызская сторона неоднократно поднимала этот вопрос перед российской. В свое время шел разговор и необходимости организовать для таких целей специальный авиарейс из КР в РФ. Но пока продолжать эту учебу молодым людям, находящимся за пределами РФ, предоставляется лишь в дистанционном формате.

Впрочем, на данный момент он становится единственно возможным и для многих студентов в самой России, в том числе и для тех кыргызстанцев, кто на летних каникулах не выезжал на родину. Напомним, большинство вузов страны уходило на дистанционное обучение с 16 марта до конца учебного семестра. В новом учебном году, с сентября, студенты занимались в смешанном формате - часть лекций были перенесена в онлайн, другие проводились очно. Однако с 16 ноября большинство вузов России снова перешли на "дистанционку" по рекомендациям Минобрнауки. Этот режим введен уже более чем в 150 российских высших учебных заведениях. И такой переход продолжается. А в Москве по распоряжению ее мэра Сергей Собянина все столичные вузы и колледжи переведены на "дистанционку" с 13 ноября 2020-го до 16 января 2021 года.

Одновременно в связи с распространением коронавируса выделены специальные места для прохождения карантина выделены в студенческих общежитиях. "У нас в общежитиях почти 900 тысяч мест, и несколько десятков тысяч мест специально зарезервированы под обсервацию…их больше 20 тысяч. Они практически не заняты, больше чем на 80 процентов они пока у нас, в хорошем смысле этого слова, простаивают", - рассказал Валерий Фальков. По его словам, ситуация в студенческих общежитиях "не благополучная, но все же управляемая".

Тем временем, более двух десятков студентов-контрактников Московского государственного университета имени Ломоносова подготовили коллективный иск к вузу, выдвинув ряд финансовых требований. По договору обучение должно осуществляться в очной форме, указывают они, из-за перехода же на дистанционный формат качество учебного процесса "снизилось в разы". Инициаторы разбирательства требуют произвести перерасчет за два семестра.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко не исключает, что иск может послужить примером для студентов из других вузов.


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URL: https://www.vb.kg/394211
Теги:
Россия, студенты, Кыргызстан, карантин
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