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В Кыргызстане введение ОСАГО переносится на 1 января 2023 года

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- Оксана Гут
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Введение ОСАГО в Кыргызстане переносится на 1 января 2023 года. Такое решение принято в связи с тяжелым экономическим положением в стране. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР Арзыбек Кожошев.

Отмечается, что правительство в настоящее время готовит соответствующий законопроект, чтобы внести его на рассмотрение Жогорку Кенеша.

При этом, по данным Кожошева, ОСАГО начнет действовать с 2023 года только для общего населения. Для иностранных же автомобилей, которые находятся в Кыргызстане, обязательная автостраховка будет введена с 1 июля 2021; для государственных, муниципальных, юридических, автомобилей и пассажироперевозчиков - с 1 января 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/394212
Теги:
Госфиннадзор, закон, налоги, правительство, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, ОСАГО
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