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ОСАГО в Кыргызстане: штрафы, тарифы, польза и риски страхового полиса

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- Виктория Григоренко
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Взимать штрафы и останавливать за отсутствие ОСАГО до 7 августа нынешнего года водителей автотранспорта сотрудники ГУОБДД не имеют права. Об этом VB.KG сообщил председатель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжар Муканбетов.

По его словам, на данный момент все проекты и постановления находятся на согласовании в правительстве.

- С февраля до августа месяца никаких штрафов не будет. Работники ГУОБДД могут лишь предупреждать о наличии страхового полиса. Единственное, с 7 февраля мы предлагаем ввести обязательную страховку нашего государства для авто, зарегистрированного в других государствах и въезжающего на территории КР. Например, это касается транзитников, которые едут к нам из Казахстана и России, - подчеркнул Муканбетов.

Глава Госфиннадзора отметил, что на данный момент из 16 страховых компаний, зарегистрированных на территории КР, уже девять изъявили желание работать с ОСАГО.

- Основная масса – отечественные компании. Это проверенные страховщики, имеющие определенные истории, многие из них проработали на нашем рынке больше 10 лет. В среднем стоимость полиса для авто "седан" объемом 2,5 литра обойдется автолюбителям в 2-2,2 тысячи сомов. Сетка будет складываться из следующих факторов: 1680 – базовый тариф, к которому плюсуется стаж вождения, габариты авто - большая машина или малолитражка. К тому же, страховой полис можно будет покупать не на один год, а на 9 месяцев, полгода, две недели. Так как, например, для сельхоз работников нет смысла покупать ее на целый год. Те же туристы, которые приезжают к нам на Иссык-Куль, также не нуждаются в годовом полисе, а купят страховку на 14 дней. Единственное, осталось утвердить ОСАГО в правительстве. Думаю, это произойдет в ближайшее время, - пояснил Муканбетов.

Хотя споры по внедрению ОСАГО ведутся на протяжении двух лет и пользу от этого новшества разделяют не все перевозчики, тем не менее более опытные из них уверены, что это решит немало проблем, возникающих на дороге.Так считает и председатель Ассоциации грузоперевозчиков Темирбек Шабданалиев. По его мнению, ОСАГО нашей стране просто необходим.

- Более того, Кыргызстан давно опоздал в этом плане. Ведь многие становились свидетелями ДТП, когда водители с брани переходили к "рукопашному" выяснению отношений прямо на дороге. Если же введут ОСАГО, то между ними будут цивилизованные отношения: все просто обменяются номерами телефонов и разъедутся, не надо будет даже вызывать ГАИ. А страховые компании сами разберутся, кто виноват в ДТП, - отметил VB.KG Шабданалиев.

Председатель Ассоциации перевозчиков уверен, что многие граждане, говоря про введения ОСАГО, сгущают краски.

- Никаких проблем для граждан не будет, лишь выгода. Просто каждое новшество в самом начале трудно приживается. Тем более, в республике не хватает квалифицированных специалистов в высших эшелонах власти, которые бы понимали эту проблему. Отсюда столько ошибок. В Казахстане и России в самом начале внедрения данной практики тоже была масса недоработок и нестыковок, затем все вошло в нужную колею – от общения граждан на дорогах до хорошо отлаженной работы страховщиков. Так произойдет со временем и у нас, - считает Шабданалиев.

Однако председатель Ассоциации уверен, что непродуманных моментов в реализации ОСАГО в КР еще достаточное количество.

- Так, скажем, уже слишком высокие ставки за страховые полюса. Плюс не исключаю первое время появление ряда фиктивных компаний, которые попытаются обманывать граждан. Но это болезнь роста, мы вынуждены через это пройти, - заключил Темирбек Шабданалиев.

Уверен в необходимости внедрения страхового полиса для автолюбителей и эксперт по перевозкам Бакыт Молдожанов.

- ОСАГО нужно вводить несмотря на то, сырое оно или нет. В любом случае на его чеканку и доработку потребуется время. Например, в РК и РФ оно совершенствуется спустя пять лет. Если мы будет ждать чего-то, то не придем к этой норме никогда. Но она нужна КР, это мотивирует людей более ответственно подходить к вождению на дорогах. Тем более, насколько мне известно, за хорошее безаварийное вождение ОСАГО будет дешевле. Ведь, сколько сейчас по стране случаев, когда человек попал в аварию, а машина – его единственный кормилец. В итоге он не может найти средств на ремонт авто. Да и в ДТП сейчас выигрывает тот, у кого больше связей и знакомств, вне зависимости, кто виновен в происшествии, - поделился с VB.KG Молдожанов.

Эксперт поделился опытом работы ОСАГО в других государствах.

- Я много лет жил в России и несколько раз в меня въезжали на дороге. Не было ни драк, ни скандалов, мы просто выходили, обменивались визитками, а затем страховая компания виновника ДТП оплачивала мне издержки. Правда, проблемой в РФ были недобросовестные страховщики. Но со временем и их рынок исключит из цепочки. Просто надо внедрять ОСАГО с учетом ошибок и опыта соседних государств. Если мы хотим жить в нормальной цивилизованной стране, то подобные полисы и штрафные санкции нам все же необходимы, - резюмирует Молдожанов.

Эксперт добавил, что проблема лишь в том, что государство не в полной мере доводит до населения, в чем выгода новшества, а просто вводит новые штрафы и все.

- Поэтому людям кажется, что из их кармана хотят забрать деньги. Доведи власти информационно всю выгоду для населения, реакция была бы совершенно иной, - заключил Бакыт Молдожанов.


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URL: https://www.vb.kg/375972
Теги:
Госфиннадзор, ДТП, страхование, тарифы, транспорт, штраф, Кыргызстан, ГУОБДД
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Комментарии
Шер
11.01.2019, 18:31

Хотелось бы узнать, какие документы нужны для того, чтобы подтвердить что было дтп и суммы компенсации за ремонт.В статье написано; обменялись визиткам, даже ГАИ не нужно. Мне кажется что это блеф. Нас просто замордуют справками, доказательствами и т.д.

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