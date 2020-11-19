Люди с особенностями развития успешно работают в инклюзивном кафе в Бишкеке

Solomon Sandwiches - первое в Кыргызстане инклюзивное кафе, в котором официально трудоустроены парни и девушки с особенностями умственного и физического развития. Находится оно по улице Огонбаева, неподалеку от пересечения с Карпинского.

Сотрудники этого кафе – это и обычные парни и девушки, которых тут называют типичными, то есть люди без каких-либо особенностей. И ребята и с инвалидность. Андрей Головин, у которого ДЦП приезжает на работу на такси и с помощью ходунков добирается до коляски. Колясок у парня несколько, одну он оставляет на работе, чтобы не возить каждый день туда и обратно. Парень легко маневрирует между столами, подает меню клиентам, подсказывает, какой выбрать сэндвич. Всего их четыре вида: французский, немецкий, американский и мексиканский. В каждом своя изюминка. В американском сэндвиче, например, соус барбекю, а в мексиканском перчики халапеньо, придающие ему пикантный вкус.

- Я смотрю, чтобы на столах всегда был порядок. Приветствую людей, у входа, - рассказывает Андрей. – Хорошо, в последнее время посетителей стало больше, так радует! Совсем не устаю, наоборот, мне работа очень нравится, здесь я могу проявить себя, показать, что тоже могу работать.

У Артема Зенкова, еще одного сотрудника заведения, синдром Дауна. Считается, что с таким диагнозом людям трудно работать. Но Артем, наоборот, очень трудолюбив. Он делает сэндвичи, правда, пока немного медленнее чем остальные сотрудники. Но посетители готовы подождать.

Артем добирается на работу самостоятельно, на троллейбусах, с пересадкой. Однажды мама показала ему маршрут, он запомнил и теперь ездит сам. Рассказывает, что хорошо готовит и не только сэндвичи. Дома помогает маме с ужинами и обедами, лучше всего у него получаются лагман, плов и манты. А еще он любит фотографировать, однажды участвовал в мастер-классе по фотографии и получил фотопаппарат. Его фото, на котором портрет друга – Эрмека было отправлено на международный конкурс. Тогда за Артема отдали свои голоса многие, снимок вышел в финал, правда, не выиграл. Но парень совсем не расстроен. Главное, что фотография понравилась Эрмеку – это важнее. У Эрмека тоже синдром Дауна и он с недавних пор он тоже работает в кафе. Артем научил товарища всем премудростям работы.

Удивительно, но, находясь в непосредственной близости от множества небольших заведений с фаст-фудом, Solomon выдерживает жесткую конкуренцию. Клиенты так и идут один за другим. Одна из основателей кафе - Дина Эшалиева признается, что так было не всегда. Во время карантина, когда таким заведениям запретили работать, Solomon тоже был закрыт. В этот период была объявлена акция – горожане могли пополнить счет заведения, на эти и личные деньги сотрудники делали сэндвичи для врачей и развозили в больницы и обсервации. Пусть небольшой, но вклад в борьбу с коронавирусом. За что их даже отметили благодарственным письмом в райадмнистрации. Теперь оно украшает одну из стен в зале.

Кафе уже стало излюбленным местом для встреч семей, где воспитываются дети с инвалидностью, ведь тут на них никто не смотрит с раздражением, как порой бывает в других ресторанах, когда особый ребенок закатывает истерику или ведет себя иначе, чем другие.

- Мы с супругом тоже воспитываем двоих детей с синдромом Дауна. Считается, что такие ребята, как наши не могут работать, самостоятельно жить, обеспечивать себя. Но это не и в нашем кафе мы это каждый день доказываем. Артем и Эрмек прекрасно справляются со своими обязанностями. Приняли и других парней и девушек, с другой инвалидностью. И все они замечательно себя показали. И главное, что и клиенты с удовольствием заглядывают к нам. Приходят ради наших ребят, хотят познакомиться с ними, пообщаться. А те, кто уже у нас побывал, часто возвращаются. Мы очень надеемся, что и другие работодатели начнут принимали на работу таких парней и девушек, ведь порой они даже лучше справляются с обязанностями, чем все остальные, потому что очень трудолюбивы и старательны, - говорит Дина Эшалиева.