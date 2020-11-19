АКС ГКНБ: Задержан председатель Соцфонда КР Медер Ирсалиев

По делу о фактах систематических поборов денежных средств с территориальных подразделений задержан председатель Соцфонда Кыргызстана Медер Ирсалиев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Ранее была информация о том, что АКС ГКНБ в рамках досудебного производства установила группу должностных лиц Социального фонда, которая в целях незаконного получения материальных и иных благ, на систематической основе и принудительно осуществляла побор денежных средств от руководителей территориальных структур Соцфонда.

Как отмечается, в рамках расследуемого досудебного производства получены неопровержимые сведения о причастности к незаконным поборам денежных средств председателя Социального фонда.

На основании собранных материалов, 18 ноября 2020 года М.Ирсалиев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.