Мэрия Бишкека оценила уровень дистанционного обучения в столичных школах

Мэрия Бишкека представила результаты анализа дистанционного обучения в столице.

В октябре специалисты управления образования столичной мэрии проверили выполнение государственного стандарта по предметам естественно-математического и гуманитарного направлений в условиях дистанционного обучения в школах города Бишкек.

Анализ дистанционного обучения проводился по направлениям:

1. Нормативно-правовая документация образовательных организаций;

2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;

3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса;

В результате все столичные школы быть разделены на четыре категории:

· Высокий уровень дистанционного обучения учащихся показали 26 школ; · Хороший уровень показали 40 школ; · Средний уровень показали 18 школ; · Слабый уровень обучения показали две школы.

В Бишкеке есть 97 школ и 87 детских садиков, в которых трудятся более 7200 учителей, 1370 воспитателей.

Отмечается, что проведение дистанционного обучения в первой четверти этого года в сравнении с четвертой четвертью прошлого учебного года прошло на более высоком уровне.

"Всем нам - и родителям, и детям, и педагогам - пришлось в короткие сроки перестраиваться на новую систему обучения, а это стресс для каждого участника процесса. Но несмотря ни на что, мы должны научиться жить в условиях пандемии. Дорогие родители, бабушки и дедушки! Мы просим вас проводить время с пользой в атмосфере дружбы, взаимопонимания и взаимопомощи. Совместное выполнение заданий, домашней работы позволит создать партнерские, дружеские отношения между родителями и детьми", - призывают в муниципалитете.