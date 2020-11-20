Зулушев: Наш народ никому не позволит узурпировать власть

Конституционная реформа нужна Кыргызстану, так как сегодняшняя форма правления не соответствует сегодняшним реалиям. Об этом сегодня заявил Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, одно лицо должно нести ответственность за исполнительную власть.

- Еще будучи депутатом, я понимал, что изменения в Конституцию нужны, и мы об этом говорили еще и в нашей партии "Мекенчил". Проект новой Конституции вынесен на обсуждение и это не окончательный вариант. В течение месяца все граждане могут вносить свои предложения и идеи. То есть это будет выбором народа. В то же время я не согласен с теми высказываниями по поводу того, что новая Конституция якобы возвращает прежний строй или усиливает диктатуру. У нас, будь это президентская либо парламентская формы правления, главное – это необходимо установить ответственность власти. И мы можем не бояться диктатуры, наш народ не позволит никому злоупотреблять властью. Даже если со стороны главы государства будут попытки узурпации власти, то он точно будет арестован. Вон у нас даже экс-президент сидит. Поэтому мы не должны бояться усиления президентской формы правления. Самое главное, по новой Конституции президент придет на место премьер-министра. Он и будет отвечать за работу исполнительной власти и отчитываться перед парламентом о проделанной работе, включая бюджет страны. То есть сама власть будет нести ответственность. У нас же на протяжении 30 лет было все абсурдно. Делал всю работу президент, а ответственность нес премьер-министр. В итоге, вы помните сколько премьеров у нас поменялось, - сказал глава Генпрокуратуры КР.